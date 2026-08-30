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Заря - Харьков 30 Августа прямая трансляция

Стадион: Славутич-Арена (Запорожье, Украина), вместимость: 12000
30 Августа 2026 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 4-й тур
Заря
Металлист 1925

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заря - Харьков, которое состоится 30 Августа 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Славутич-Арена (Запорожье, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Заря
Металлист 1925
Харьков
Главные тренеры
Украина Виктор Анатольевич Скрипник
История личных встреч
09.05.2026 Украина — Премьер-лига 27-й тур Заря1 : 1Металлист 1925
08.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур Металлист 19251 : 3Заря
31.03.2024 Украина - Премьер-лига 22-й тур Заря2 : 1Металлист 1925
15.09.2023 Украина - Премьер-лига 7-й тур Металлист 19252 : 1Заря
08.05.2023 Украина - Премьер-лига 25-й тур Заря3 : 0Металлист 1925
28.10.2022 Украина - Премьер-лига 10-й тур Металлист 19250 : 3Заря
31.10.2021 Украина - Премьер-лига 13-й тур Металлист 19251 : 6Заря
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Карпаты410
2
Лига конференций
Полесье49
3
Лига конференций
Шахтёр49
4 Эпицентр47
5 Динамо К26
6 Заря36
7 Кривбасс34
8 ЛНЗ Черкассы34
9 Левый Берег33
10 Металлист 192533
11 Оболонь-Бровар43
12 Буковина32
13
Стыковая зона
Кудровка42
14
Стыковая зона
Верес31
15
Зона вылета
Колос31
16
Зона вылета
Черноморец20
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Заря
0%
Ничья
0%
Харьков
0%

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