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Буковина - Динамо Киев 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Украина (Львов, Украина), вместимость: 28051
31 Августа 2026 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 4-й тур
Буковина
Динамо К

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Буковина - Динамо Киев, которое состоится 31 Августа 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Украина (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Буковина
Черновцы
Динамо К
Киев
Главные тренеры
Украина Игорь Владимирович Костюк
История личных встреч
21.04.2026 Кубок Украины 1/2 финала Буковина0 : 3Динамо К
23.04.2025 Кубок Украины 1/2 финала Буковина1 : 4Динамо К
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Карпаты410
2
Лига конференций
Полесье49
3
Лига конференций
Шахтёр49
4 Эпицентр47
5 Динамо К26
6 Заря36
7 ЛНЗ Черкассы34
8 Кривбасс44
9 Левый Берег33
10 Черноморец33
11 Металлист 192533
12 Оболонь-Бровар43
13
Стыковая зона
Буковина32
14
Стыковая зона
Кудровка42
15
Зона вылета
Верес31
16
Зона вылета
Колос31
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Буковина
0%
Ничья
0%
Динамо Киев
0%

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