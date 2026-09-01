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Черноморец - Левый Берег 04 Сентября прямая трансляция

Стадион: Черноморец (Одесса, Украина), вместимость: 34164
04 Сентября 2026 года в 13:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 5-й тур
Черноморец
Левый Берег

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Левый Берег, которое состоится 04 Сентября 2026 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Черноморец (Одесса, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Черноморец
Одесса
Левый Берег
Киев
Главные тренеры
Украина Александр Кучер
Украина Роман Иосифович Григорчук
Украина Александр Дмитриевич Рябоконь
История личных встреч
30.08.2026 Украина — Премьер-лига 4-й тур Черноморец1 : 0
16.08.2026 Украина — Премьер-лига 3-й тур 2 : 0Черноморец
02.08.2026 Украина — Премьер-лига 1-й тур Черноморец1 : 2
24.05.2025 Украина — Премьер-лига 30-й тур Черноморец0 : 0
18.05.2025 Украина — Премьер-лига 29-й тур Черноморец1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Карпаты410
2
Лига конференций
Полесье49
3
Лига конференций
Шахтёр49
4 Эпицентр47
5 Металлист 192546
6 Динамо К36
7 Заря46
8 Буковина45
9 Верес44
10 Кривбасс44
11 ЛНЗ Черкассы44
12 Левый Берег33
13
Стыковая зона
Черноморец33
14
Стыковая зона
Оболонь-Бровар43
15
Зона вылета
Кудровка42
16
Зона вылета
Колос31
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Черноморец
100%
Ничья
0%
Левый Берег
0%

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