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Полесье - Кудровка 04 Сентября прямая трансляция

Стадион: Центральный (Житомир, Украина), вместимость: 5928
04 Сентября 2026 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 5-й тур
Полесье
Кудровка

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Полесье - Кудровка, которое состоится 04 Сентября 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Житомир, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Полесье
Житомир
Кудровка
Главные тренеры
Украина Руслан Петрович Ротань
История личных встреч
18.03.2026 Украина — Премьер-лига 21-й тур Кудровка0 : 2Полесье
20.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур Полесье2 : 0Кудровка
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Карпаты410
2
Лига конференций
Полесье49
3
Лига конференций
Шахтёр49
4 Эпицентр47
5 Металлист 192546
6 Динамо К36
7 Заря46
8 Буковина45
9 Верес44
10 Кривбасс44
11 ЛНЗ Черкассы44
12 Левый Берег33
13
Стыковая зона
Черноморец33
14
Стыковая зона
Оболонь-Бровар43
15
Зона вылета
Кудровка42
16
Зона вылета
Колос31
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Полесье
0%
Ничья
0%
Кудровка
0%

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