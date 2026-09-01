Полесье - Кудровка 04 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Полесье - Кудровка, которое состоится 04 Сентября 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Житомир, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Руслан Петрович Ротань
|18.03.2026
|Украина — Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 2
|20.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Карпаты
|4
|10
| 2
Лига конференций
|Полесье
|4
|9
| 3
Лига конференций
|Шахтёр
|4
|9
|4
|Эпицентр
|4
|7
|5
|Металлист 1925
|4
|6
|6
|Динамо К
|3
|6
|7
|Заря
|4
|6
|8
|Буковина
|4
|5
|9
|Верес
|4
|4
|10
|Кривбасс
|4
|4
|11
|ЛНЗ Черкассы
|4
|4
|12
|Левый Берег
|3
|3
| 13
Стыковая зона
|Черноморец
|3
|3
| 14
Стыковая зона
|Оболонь-Бровар
|4
|3
| 15
Зона вылета
|Кудровка
|4
|2
| 16
Зона вылета
|Колос
|3
|1