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Карпаты - Шахтёр 05 Сентября прямая трансляция

Стадион: Украина (Львов, Украина), вместимость: 28051
05 Сентября 2026 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 5-й тур
Карпаты
Шахтёр

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карпаты - Шахтёр, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Украина (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Карпаты
Львов
Шахтёр
Главные тренеры
Испания Франсиско Фернандес
Турция Арда Туран
История личных встреч
22.02.2026 Украина — Премьер-лига 17-й тур Шахтёр3 : 0Карпаты
10.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур Карпаты3 : 3Шахтёр
11.03.2025 Украина — Премьер-лига 21-й тур Карпаты0 : 0Шахтёр
14.09.2024 Украина — Премьер-лига 6-й тур Шахтёр5 : 2Карпаты
02.11.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 13-й тур Карпаты0 : 3Шахтёр
04.08.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 2-й тур Шахтёр3 : 0Карпаты
10.03.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 21-й тур Шахтёр5 : 0Карпаты
28.09.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 10-й тур Карпаты1 : 6Шахтёр
04.03.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 22-й тур Карпаты0 : 3Шахтёр
01.10.2017 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 11-й тур Шахтёр2 : 0Карпаты
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Карпаты410
2
Лига конференций
Полесье49
3
Лига конференций
Шахтёр49
4 Эпицентр47
5 Металлист 192546
6 Динамо К36
7 Заря46
8 Буковина45
9 Черноморец44
10 ЛНЗ Черкассы44
11 Верес44
12 Левый Берег44
13
Стыковая зона
Кривбасс44
14
Стыковая зона
Оболонь-Бровар43
15
Зона вылета
Кудровка42
16
Зона вылета
Колос31
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Карпаты
0%
Ничья
0%
Шахтёр
0%

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