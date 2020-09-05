Карпаты - Шахтёр 05 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карпаты - Шахтёр, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Украина (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Франсиско Фернандес
|Арда Туран
|22.02.2026
|Украина — Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 0
|10.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 3
|11.03.2025
|Украина — Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|14.09.2024
|Украина — Премьер-лига
|6-й тур
|5 : 2
|02.11.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. 13-й тур
|0 : 3
|04.08.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. 2-й тур
|3 : 0
|10.03.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. 21-й тур
|5 : 0
|28.09.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. 10-й тур
|1 : 6
|04.03.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. 22-й тур
|0 : 3
|01.10.2017
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. 11-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Карпаты
|4
|10
| 2
Лига конференций
|Полесье
|4
|9
| 3
Лига конференций
|Шахтёр
|4
|9
|4
|Эпицентр
|4
|7
|5
|Металлист 1925
|4
|6
|6
|Динамо К
|3
|6
|7
|Заря
|4
|6
|8
|Буковина
|4
|5
|9
|Черноморец
|4
|4
|10
|ЛНЗ Черкассы
|4
|4
|11
|Верес
|4
|4
|12
|Левый Берег
|4
|4
| 13
Стыковая зона
|Кривбасс
|4
|4
| 14
Стыковая зона
|Оболонь-Бровар
|4
|3
| 15
Зона вылета
|Кудровка
|4
|2
| 16
Зона вылета
|Колос
|3
|1