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Динамо Киев - ЛНЗ Черкассы 06 Сентября прямая трансляция

Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
06 Сентября 2026 года в 13:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 5-й тур
Динамо К
ЛНЗ Черкассы

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо К - ЛНЗ Черкассы, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: НСК Олимпийский (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо К
Киев
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
Главные тренеры
Украина Игорь Владимирович Костюк
История личных встреч
09.05.2026 Украина — Премьер-лига 27-й тур ЛНЗ Черкассы0 : 0Динамо К
09.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур Динамо К0 : 1ЛНЗ Черкассы
06.03.2025 Украина — Премьер-лига 20-й тур ЛНЗ Черкассы1 : 2Динамо К
01.09.2024 Украина — Премьер-лига 5-й тур Динамо К1 : 0ЛНЗ Черкассы
08.04.2024 Украина - Премьер-лига 23-й тур Динамо К1 : 1ЛНЗ Черкассы
23.09.2023 Украина - Премьер-лига 8-й тур ЛНЗ Черкассы2 : 4Динамо К
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Полесье512
2
Лига конференций
Карпаты410
3
Лига конференций
Шахтёр49
4 Металлист 192559
5 Эпицентр47
6 Динамо К36
7 Заря46
8 Буковина45
9 Кривбасс55
10 ЛНЗ Черкассы44
11 Верес44
12 Левый Берег44
13
Стыковая зона
Черноморец44
14
Стыковая зона
Оболонь-Бровар53
15
Зона вылета
Колос42
16
Зона вылета
Кудровка52
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Динамо Киев
0%
Ничья
0%
ЛНЗ Черкассы
0%

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