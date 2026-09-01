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Верес - Заря 06 Сентября прямая трансляция

06 Сентября 2026 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 5-й тур
Верес
Заря

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верес - Заря, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верес
Ровно
Заря
Главные тренеры
Украина Виктор Анатольевич Скрипник
История личных встреч
27.04.2026 Украина — Премьер-лига 25-й тур Заря2 : 0Верес
24.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур Верес0 : 0Заря
13.04.2025 Украина — Премьер-лига 24-й тур Заря1 : 2Верес
05.10.2024 Украина — Премьер-лига 9-й тур Верес2 : 1Заря
13.05.2024 Украина - Премьер-лига 28-й тур Заря1 : 1Верес
05.11.2023 Украина - Премьер-лига 13-й тур Верес2 : 2Заря
03.05.2023 Украина - Премьер-лига 24-й тур Заря1 : 0Верес
23.10.2022 Украина - Премьер-лига 9-й тур Верес0 : 1Заря
07.11.2021 Украина - Премьер-лига 14-й тур Заря3 : 0Верес
03.03.2021 Кубок Украины 1/4 финала Верес1 : 2Заря
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Полесье512
2
Лига конференций
Карпаты410
3
Лига конференций
Шахтёр49
4 Металлист 192559
5 Эпицентр47
6 Динамо К36
7 Заря46
8 Буковина45
9 Кривбасс55
10 ЛНЗ Черкассы44
11 Верес44
12 Левый Берег44
13
Стыковая зона
Черноморец44
14
Стыковая зона
Оболонь-Бровар53
15
Зона вылета
Колос42
16
Зона вылета
Кудровка52
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Верес
100%
Ничья
0%
Заря
0%

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