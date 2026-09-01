Верес - Заря 06 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верес - Заря, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Виктор Анатольевич Скрипник
|27.04.2026
|Украина — Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 0
|24.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 0
|13.04.2025
|Украина — Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 2
|05.10.2024
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|13.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
|05.11.2023
|Украина - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 2
|03.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 0
|23.10.2022
|Украина - Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 1
|07.11.2021
|Украина - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 0
|03.03.2021
|Кубок Украины
|1/4 финала
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Полесье
|5
|12
| 2
Лига конференций
|Карпаты
|4
|10
| 3
Лига конференций
|Шахтёр
|4
|9
|4
|Металлист 1925
|5
|9
|5
|Эпицентр
|4
|7
|6
|Динамо К
|3
|6
|7
|Заря
|4
|6
|8
|Буковина
|4
|5
|9
|Кривбасс
|5
|5
|10
|ЛНЗ Черкассы
|4
|4
|11
|Верес
|4
|4
|12
|Левый Берег
|4
|4
| 13
Стыковая зона
|Черноморец
|4
|4
| 14
Стыковая зона
|Оболонь-Бровар
|5
|3
| 15
Зона вылета
|Колос
|4
|2
| 16
Зона вылета
|Кудровка
|5
|2