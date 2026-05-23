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Эпицентр - Буковина 06 Сентября прямая трансляция

06 Сентября 2026 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 5-й тур
Эпицентр
Буковина

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эпицентр - Буковина, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эпицентр
Дунаевцы
Буковина
Черновцы
История личных встреч
29.08.2026 Украина — Премьер-лига 4-й тур 0 : 3Эпицентр
14.08.2026 Украина — Премьер-лига 3-й тур Эпицентр0 : 0
09.08.2026 Украина — Премьер-лига 2-й тур Эпицентр0 : 2
02.08.2026 Украина — Премьер-лига 1-й тур Эпицентр3 : 0
23.05.2026 Украина — Премьер-лига 30-й тур Эпицентр0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Полесье512
2
Лига конференций
Карпаты410
3
Лига конференций
Шахтёр49
4 Металлист 192559
5 Эпицентр47
6 Динамо К36
7 Заря46
8 Буковина45
9 Кривбасс55
10 ЛНЗ Черкассы44
11 Верес44
12 Левый Берег44
13
Стыковая зона
Черноморец44
14
Стыковая зона
Оболонь-Бровар53
15
Зона вылета
Колос42
16
Зона вылета
Кудровка52
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Эпицентр
0%
Ничья
0%
Буковина
0%

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