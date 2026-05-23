Эпицентр - Буковина 06 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эпицентр - Буковина, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|29.08.2026
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 3
|14.08.2026
|Украина — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 0
|09.08.2026
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 2
|02.08.2026
|Украина — Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 0
|23.05.2026
|Украина — Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Полесье
|5
|12
| 2
Лига конференций
|Карпаты
|4
|10
| 3
Лига конференций
|Шахтёр
|4
|9
|4
|Металлист 1925
|5
|9
|5
|Эпицентр
|4
|7
|6
|Динамо К
|3
|6
|7
|Заря
|4
|6
|8
|Буковина
|4
|5
|9
|Кривбасс
|5
|5
|10
|ЛНЗ Черкассы
|4
|4
|11
|Верес
|4
|4
|12
|Левый Берег
|4
|4
| 13
Стыковая зона
|Черноморец
|4
|4
| 14
Стыковая зона
|Оболонь-Бровар
|5
|3
| 15
Зона вылета
|Колос
|4
|2
| 16
Зона вылета
|Кудровка
|5
|2