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Верес - Кудровка 12 Сентября прямая трансляция

12 Сентября 2026 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 6-й тур
Верес
Кудровка

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верес - Кудровка, которое состоится 12 Сентября 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верес
Ровно
Кудровка
История личных встреч
14.03.2026Украина — Премьер-лига20-й турКудровка0 : 0Верес
12.09.2025Украина — Премьер-лига5-й турВерес2 : 0Кудровка
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Карпаты613
2
Лига конференций
Полесье512
3
Лига конференций
Шахтёр512
4 Металлист 192559
5 Эпицентр58
6 Динамо К47
7 Заря57
8 Буковина56
9 Верес55
10 Кривбасс55
11 ЛНЗ Черкассы55
12 Левый Берег44
13
Стыковая зона
Черноморец44
14
Стыковая зона
Оболонь-Бровар53
15
Зона вылета
Колос52
16
Зона вылета
Кудровка52
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Верес
0%
Ничья
0%
Кудровка
100%

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