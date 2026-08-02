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Полесье - Левый Берег 13 Сентября прямая трансляция

Стадион: Центральный (Житомир, Украина), вместимость: 5928
13 Сентября 2026 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 21-й тур
Полесье
Левый Берег

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Полесье - Левый Берег, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Житомир, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Полесье
Житомир
Левый Берег
Киев
Главные тренеры
Украина Руслан Петрович Ротань
Украина Александр Дмитриевич Рябоконь
История личных встреч
04.09.2026 Украина — Премьер-лига 5-й тур Полесье5 : 1
29.08.2026 Украина — Премьер-лига 4-й тур 0 : 2Полесье
17.08.2026 Украина — Премьер-лига 3-й тур Полесье1 : 2
10.08.2026 Украина — Премьер-лига 2-й тур Полесье3 : 1
02.08.2026 Украина — Премьер-лига 1-й тур 1 : 2Полесье
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Карпаты613
2
Лига конференций
Полесье512
3
Лига конференций
Шахтёр512
4 Металлист 192559
5 Эпицентр58
6 ЛНЗ Черкассы68
7 Динамо К47
8 Заря57
9 Буковина56
10 Верес55
11 Кривбасс55
12 Левый Берег44
13
Стыковая зона
Черноморец44
14
Стыковая зона
Оболонь-Бровар63
15
Зона вылета
Колос52
16
Зона вылета
Кудровка52
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Полесье
100%
Ничья
0%
Левый Берег
0%

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