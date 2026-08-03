Буковина - Заря 13 Сентября прямая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Буковина - Заря, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Украина (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Виктор Анатольевич Скрипник
|06.09.2026
|Украина — Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|31.08.2026
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
|15.08.2026
|Украина — Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 0
|08.08.2026
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|03.08.2026
|Украина — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Карпаты
|6
|13
| 2
Лига конференций
|Полесье
|5
|12
| 3
Лига конференций
|Шахтёр
|5
|12
|4
|Металлист 1925
|5
|9
|5
|Эпицентр
|5
|8
|6
|ЛНЗ Черкассы
|6
|8
|7
|Динамо К
|4
|7
|8
|Заря
|5
|7
|9
|Буковина
|5
|6
|10
|Верес
|5
|5
|11
|Кривбасс
|5
|5
|12
|Левый Берег
|4
|4
| 13
Стыковая зона
|Черноморец
|4
|4
| 14
Стыковая зона
|Оболонь-Бровар
|6
|3
| 15
Зона вылета
|Колос
|5
|2
| 16
Зона вылета
|Кудровка
|5
|2