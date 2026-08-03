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Буковина - Заря 13 Сентября прямая трансляция

Стадион: Украина (Львов, Украина), вместимость: 28051
13 Сентября 2026 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 6-й тур
Буковина
Заря

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Буковина - Заря, которое состоится 13 Сентября 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Украина (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Буковина
Черновцы
Заря
Главные тренеры
Украина Виктор Анатольевич Скрипник
История личных встреч
06.09.2026 Украина — Премьер-лига 5-й тур 0 : 0Буковина
31.08.2026 Украина — Премьер-лига 4-й тур Буковина3 : 0
15.08.2026 Украина — Премьер-лига 3-й тур 3 : 0Буковина
08.08.2026 Украина — Премьер-лига 2-й тур Буковина0 : 0
03.08.2026 Украина — Премьер-лига 1-й тур Буковина0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Карпаты613
2
Лига конференций
Полесье512
3
Лига конференций
Шахтёр512
4 Металлист 192559
5 Эпицентр58
6 ЛНЗ Черкассы68
7 Динамо К47
8 Заря57
9 Буковина56
10 Верес55
11 Кривбасс55
12 Левый Берег44
13
Стыковая зона
Черноморец44
14
Стыковая зона
Оболонь-Бровар63
15
Зона вылета
Колос52
16
Зона вылета
Кудровка52
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Буковина
0%
Ничья
0%
Заря
0%

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