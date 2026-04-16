Нагельсман нацелен на АПЛ: тренера сборной Германии предлагают топ-клубам Англии

Дата публикации: 16-04-2026 22:44

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман рассматривает возможность продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. По информации источников, 38-летний специалист заинтересован в работе на клубном уровне и уже через своих представителей изучает варианты в Англии.

Сообщается, что посредники активно продвигают кандидатуру немецкого тренера сразу в несколько ведущих клубов — «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсенал». Однако на данный момент серьёзного отклика со стороны большинства из них не последовало. В частности, «Челси», «Ливерпуль» и «Арсенал», по имеющимся данным, не планируют менять своих наставников и склонны продолжать работу с действующими тренерами.

Более интересной выглядит ситуация в «Манчестер Сити». В клубе ожидают решения Хосепа Гвардиолы относительно его будущего, и на случай возможного ухода испанца руководство заранее формирует список потенциальных кандидатов. В этом контексте Нагельсман рассматривается как один из вариантов благодаря своему современному подходу к игре и опыту работы на высшем уровне.

Немецкий специалист возглавляет национальную сборную с сентября 2023 года. Под его руководством команда проходит этап обновления, делая ставку на молодых игроков и более интенсивный стиль футбола. Контракт Нагельсмана с федерацией рассчитан до лета 2028 года, однако интерес к клубной работе, особенно в таком конкурентном чемпионате, как АПЛ, может повлиять на его дальнейшие решения.

Ранее Нагельсман уже работал в топ-клубах Германии, включая «Баварию» и «РБ Лейпциг», где зарекомендовал себя как один из самых прогрессивных тренеров своего поколения. Возможный переезд в Англию может стать следующим шагом в его карьере и серьёзным вызовом на новом уровне.