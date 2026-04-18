Симеоне - не только тренер: у наставника «Атлетико» крупный бизнес в недвижимости

Дата публикации: 18-04-2026 17:04

Главный тренер Атлетико Мадрид Диего Симеоне, как выяснилось, успешно реализует себя не только в футболе, но и в инвестициях. По данным источников, вместе со своей супругой Карла Перейра он владеет внушительным портфелем недвижимости в Мадриде.

Сообщается, что в собственности пары находятся около 180 квартир и семь вилл в столице Испании. Речь идёт преимущественно об элитной недвижимости, расположенной в престижных районах города. Основная стратегия — покупка объектов с последующей сдачей в аренду или перепродажей, что приносит стабильный доход.

Симеоне и Перейра познакомились в 2014 году и спустя несколько лет оформили отношения — свадьба состоялась в 2019 году. У пары двое дочерей, родившихся в 2016 и 2019 годах. Кроме того, у аргентинского специалиста есть трое сыновей от первого брака.

На протяжении уже почти 15 лет Симеоне возглавляет «Атлетико», оставаясь одной из ключевых фигур клуба и мирового футбола. За это время он не только добился серьёзных спортивных успехов, но и стал одним из самых высокооплачиваемых тренеров в мире.

Таким образом, вне футбольного поля Симеоне также демонстрирует стратегическое мышление — на этот раз в сфере инвестиций. Его пример показывает, как успешная спортивная карьера может быть дополнена эффективным управлением капиталом.