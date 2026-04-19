Хави Симонс может покинуть «Тоттенхэм»: на игрока претендуют «Арсенал», «Бавария» и «ПСЖ»

Дата публикации: 19-04-2026 15:03

Атакующий полузащитник Тоттенхэм Хотспур Хави Симонс может сменить клуб уже в ближайшее летнее трансферное окно. Будущее нидерландца оказалось под вопросом на фоне неудачного сезона команды, которая за пять туров до финиша находится в зоне вылета из Английской Премьер-лиги.

По информации источников, интерес к 22-летнему футболисту проявляют сразу несколько топ-клубов Европы. Среди претендентов называются Арсенал, Бавария и ПСЖ — бывшая команда игрока.

Сообщается, что потенциальная сумма трансфера может превысить 50 миллионов евро, несмотря на то что «шпоры» приобрели Симонса лишь год назад. Летом 2025 года он перешёл из РБ Лейпциг за 65 миллионов евро, и клуб вряд ли захочет продавать его с существенными финансовыми потерями.

В текущем сезоне Симонс остаётся одним из заметных игроков команды: он провёл 42 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал семь результативных передач. Несмотря на нестабильные результаты «Тоттенхэма», полузащитник демонстрирует индивидуально сильный уровень, что и привлекает внимание европейских грандов.

Ситуация с возможным вылетом лондонцев может сыграть ключевую роль в судьбе игрока. В случае понижения в классе удержать футболиста такого уровня будет крайне сложно, особенно при наличии предложений от клубов, регулярно выступающих в еврокубках.

Таким образом, будущее Хави Симонса напрямую зависит от итогов сезона для «Тоттенхэма», однако уже сейчас ясно, что интерес к нему на трансферном рынке остаётся высоким.

