Кёкчю может перейти в АПЛ: «МЮ» и «Тоттенхэм» следят за хавбеком «Бешикташа»

Дата публикации: 19-04-2026 15:06

Полузащитник Бешикташа Оркун Кёкчю оказался в сфере интересов сразу двух клубов Английской Премьер-лиги. Речь идёт о Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм Хотспур, которые рассматривают возможность трансфера игрока в летнее окно.

По данным источников, стамбульский клуб оценивает 25-летнего футболиста в сумму до 60 миллионов евро. При этом сам Кёкчю готов покинуть «Бешикташ» только в случае предложения от европейского топ-клуба, что делает варианты с английскими грандами наиболее реалистичными.

Ранее интерес к полузащитнику проявлял и Зенит, однако приоритетом для игрока остаётся переход в один из ведущих чемпионатов Европы.

В текущем сезоне Кёкчю демонстрирует высокую результативность для своей позиции: он провёл 34 матча во всех турнирах, отметившись восемью голами и девятью результативными передачами. Такие показатели делают его одним из ключевых игроков своей команды.

Также на счету хавбека 48 матчей за сборную Турции, что подтверждает его статус важного футболиста на международном уровне.

Таким образом, Кёкчю становится одной из заметных фигур на трансферном рынке. В случае активизации интереса со стороны «Манчестер Юнайтед» или «Тоттенхэма» его переход может стать одной из крупных сделок ближайшего лета.