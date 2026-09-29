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Роналду занимался отдельно после победы Португалии над Норвегией

Дата публикации: 29-09-2026 23:46

 

Капитан и нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду пропустил очередную тренировку национальной команды. 41-летний футболист провёл индивидуальное занятие в отеле, сообщает Cabine Desportiva на странице в социальной сети X.

По данным источника, причиной стала организационная ситуация на стадионе «Мальмё». На арене не оказалось необходимого оборудования для выполнения гимнастических упражнений, поэтому Роналду получил возможность провести специальную тренировку отдельно от партнёров.

Решение не связано с тем, что футболист получил игровую нагрузку в предыдущем матче. 27 сентября Португалия встречалась с Норвегией во втором туре группового этапа Лиги наций и одержала победу со счётом 2:1.

При этом Роналду не появился на поле. Капитан национальной команды провёл всю встречу на скамейке запасных. После финального свистка форвард сразу отправился в подтрибунное помещение.

Португалия набрала важные очки в матче с Норвегией, однако отсутствие Роналду на поле стало одной из главных особенностей встречи. Теперь футболист продолжает подготовку к следующим матчам национальной команды в индивидуальном режиме.

Источник: Cabine Desportiva

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