Швеция - Польша 28 сентября обзор матча
Дата публикации: 29-09-2026
Швеция
3 : 1
Польша
Составы команд
Швеция
Польша
|12
|вр
|Виктор Юханссон
|15
|зщ
|Карл Старфельт
|3
|зщ
|Виктор Линделёф
|11
|пз
|Патрик Волемарк
80'
|7
|пз
|Лукас Бергвалль
|18
|пз
|Ясин Аяри
89'
|8
|пз
|Даниэль Свенссон
|5
|пз
|Габриэль Гудмундссон
|22
|пз
|Бесфорт Зенели
63'
|10
|пз
|Беньямин Нюгрен
80'
|17
|нп
|Виктор Дьёкереш
89'
|19
|пз
|Себастьян Нанаси
63'
|20
|пз
|Хуго Ларссон
80'
|21
|пз
|Александер Бернхардссон
80'
|16
|пз
|Йеспер Карлстрём
89'
|13
|нп
|Уиллот Сведберг
89'
|1
|вр
|Марцин Булка
|5
|зщ
|Ян Беднарек
|14
|зщ
|Якуб Кивёр
|3
|зщ
|Пшемыслав Висневски
88'
|15
|зщ
|Тимотеуш Пухач
65'
|2
|пз
|Мэтти Кэш
76'
|16
|пз
|Виктор Новак
|10
|пз
|Пётр Зелиньски
76'
|21
|пз
|Никола Залевски
|20
|пз
|Себастьян Шиманьски
76'
|13
|нп
|Матеуш Жуковски
|19
|пз
|Пшемыслав Франковски
65'
|8
|пз
|Кацпер Урбаньски
76'
|17
|пз
|Михал Скурась
76'
|11
|нп
|Кароль Свидерски
76'
|9
|нп
|Роберт Левандовски
88'
Запасные
|1
|вр
|Ноэль Тёрнквист
|23
|вр
|Мелькер Элльборг
|2
|зщ
|Густаф Лагербильке
|4
|зщ
|Эллиот Страуд
|6
|зщ
|Йон Мелльберг
|14
|зщ
|Хампус Скоглунд
|9
|нп
|Паулос Абрахам
|12
|вр
|Матеуш Кохальски
|22
|вр
|Славомир Абрамович
|4
|зщ
|Томаш Кендзёра
|7
|зщ
|Войцех Монка
|23
|зщ
|Кацпер Потульский
|6
|пз
|Бартош Слиш
|18
|нп
|Марцель Регула
Главные тренеры
|Грэм Поттер
|Ян Урбан
Голы
Беньямин Нюгрен
Виктор Линделёф
1:0
8'
Себастьян Шиманьски
Никола Залевски
1:1
43'
Ясин Аяри
Себастьян Нанаси
2:1
64'
Виктор Дьёкереш
Патрик Волемарк
3:1
72'
Наказания
Даниэль Свенссон
20'
Тимотеуш Пухач
35'
Пётр Зелиньски
58'
Роберт Левандовски
90+3'
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