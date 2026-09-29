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Швеция - Польша 28 сентября обзор матча

Дата публикации: 29-09-2026
Швеция
Швеция
3 : 1
Польша
Польша
Составы команд
Швеция
Польша
12ШвецияврВиктор Юханссон
15ШвециязщКарл Старфельт
3ШвециязщВиктор Линделёф
11ШвецияпзПатрик Волемарк
80'
7ШвецияпзЛукас Бергвалль
18ШвецияпзЯсин Аяри
89'
8ШвецияпзДаниэль Свенссон
5ШвецияпзГабриэль Гудмундссон
22ШвецияпзБесфорт Зенели
63'
10ШвецияпзБеньямин Нюгрен
80'
17ШвециянпВиктор Дьёкереш
89'
19ШвецияпзСебастьян Нанаси
63'
20ШвецияпзХуго Ларссон
80'
21ШвецияпзАлександер Бернхардссон
80'
16ШвецияпзЙеспер Карлстрём
89'
13ШвециянпУиллот Сведберг
89'
1ПольшаврМарцин Булка
5ПольшазщЯн Беднарек
14ПольшазщЯкуб Кивёр
3ПольшазщПшемыслав Висневски
88'
15ПольшазщТимотеуш Пухач
65'
2ПольшапзМэтти Кэш
76'
16ПольшапзВиктор Новак
10ПольшапзПётр Зелиньски
76'
21ПольшапзНикола Залевски
20ПольшапзСебастьян Шиманьски
76'
13ПольшанпМатеуш Жуковски
19ПольшапзПшемыслав Франковски
65'
8ПольшапзКацпер Урбаньски
76'
17ПольшапзМихал Скурась
76'
11ПольшанпКароль Свидерски
76'
9ПольшанпРоберт Левандовски
88'
Запасные
1ШвецияврНоэль Тёрнквист
23ШвецияврМелькер Элльборг
2ШвециязщГустаф Лагербильке
4ШвециязщЭллиот Страуд
6ШвециязщЙон Мелльберг
14ШвециязщХампус Скоглунд
9ШвециянпПаулос Абрахам
12ПольшаврМатеуш Кохальски
22ПольшаврСлавомир Абрамович
4ПольшазщТомаш Кендзёра
7ПольшазщВойцех Монка
23ПольшазщКацпер Потульский
6ПольшапзБартош Слиш
18ПольшанпМарцель Регула
Главные тренеры
АнглияГрэм Поттер
ПольшаЯн Урбан
Голы
Беньямин Нюгрен
Виктор Линделёф
1:0
8'
Себастьян Шиманьски
Никола Залевски
1:1
43'
Ясин Аяри
Себастьян Нанаси
2:1
64'
Виктор Дьёкереш
Патрик Волемарк
3:1
72'
Наказания
Даниэль Свенссон
20'
Тимотеуш Пухач
35'
Пётр Зелиньски
58'
Роберт Левандовски
90+3'
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