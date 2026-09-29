Северная Ирландия - Венгрия 28 сентября обзор матча
Дата публикации: 29-09-2026
Сев Ирландия
0 : 0
Венгрия
Составы команд
Северная Ирландия
Венгрия
|1
|вр
|Пирс Чарльз
|4
|зщ
|Том Атчесон
|22
|зщ
|Кирон Браун
|5
|зщ
|Трай Хам
|15
|зщ
|Руайри Макконвилл
|19
|пз
|Ши Чарльз
|7
|пз
|Итан Гэлбрейт
|3
|пз
|Джастин Девенни
|16
|пз
|Патрик Келли
70'
|14
|пз
|Айзек Прайс
88'
|10
|нп
|Джейми Донли
70'
|20
|пз
|Броди Спенсер
70'
|8
|нп
|Дион Чарльз
70'
|21
|нп
|Джош Мадженнис
88'
|1
|вр
|Балаж Тот
|14
|зщ
|Бендегуз Болла
34'
|6
|зщ
|Вилли Орбан
|3
|зщ
|Марк Чингер
|11
|зщ
|Милош Керкез
|15
|пз
|Арон Чонгваи
76'
|10
|пз
|Доминик Собослаи
|13
|пз
|Андраш Шефер
|7
|пз
|Тамаш Сюч
55'
|17
|нп
|Габор Юрек
55'
|16
|нп
|Даниэль Лукач
76'
|2
|зщ
|Аттила Ошват
34'
|21
|пз
|Алекс Тот
55'
|9
|нп
|Донат Барань
55'
|8
|пз
|Милан Виталиш
76'
|20
|пз
|Milan Toth
76'
Запасные
|12
|вр
|Конор Азар
|23
|вр
|Бэйли Пикок-Фаррел
|6
|зщ
|Майкл Форбс
|17
|зщ
|Патрик Макнейр
|2
|пз
|Терри Девлин
|11
|пз
|Пол Смит
|9
|нп
|Кейдак О'Нилл
|13
|нп
|Киран Моррисон
|18
|нп
|Брейден Грэм
|12
|вр
|Bence Gundel-Takacs
|22
|вр
|Армин Печи
|4
|зщ
|Корнель Сюч
|5
|зщ
|Акош Маркграф
|18
|зщ
|Жолт Надь
|19
|зщ
|Бенце Варконьи
|23
|пз
|Aron Doktorics
Главные тренеры
|Майкл О'Нил
|Марко Росси
Наказания
Итан Гэлбрейт
16'
Айзек Прайс
31'
Арон Чонгваи
42'
Джейми Донли
45+2'
Вилли Орбан
45+6'
Ши Чарльз
78'
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