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Северная Ирландия - Венгрия 28 сентября обзор матча

Дата публикации: 29-09-2026
Сев Ирландия
Сев Ирландия
0 : 0
Венгрия
Венгрия
Составы команд
Северная Ирландия
Венгрия
1Северная ИрландияврПирс Чарльз
4Северная ИрландиязщТом Атчесон
22Северная ИрландиязщКирон Браун
5Северная ИрландиязщТрай Хам
15Северная ИрландиязщРуайри Макконвилл
19Северная ИрландияпзШи Чарльз
7Северная ИрландияпзИтан Гэлбрейт
3Северная ИрландияпзДжастин Девенни
16Северная ИрландияпзПатрик Келли
70'
14Северная ИрландияпзАйзек Прайс
88'
10Северная ИрландиянпДжейми Донли
70'
20Северная ИрландияпзБроди Спенсер
70'
8Северная ИрландиянпДион Чарльз
70'
21Северная ИрландиянпДжош Мадженнис
88'
1ВенгрияврБалаж Тот
14ВенгриязщБендегуз Болла
34'
6ВенгриязщВилли Орбан
3ВенгриязщМарк Чингер
11ВенгриязщМилош Керкез
15ВенгрияпзАрон Чонгваи
76'
10ВенгрияпзДоминик Собослаи
13ВенгрияпзАндраш Шефер
7ВенгрияпзТамаш Сюч
55'
17ВенгриянпГабор Юрек
55'
16ВенгриянпДаниэль Лукач
76'
2ВенгриязщАттила Ошват
34'
21ВенгрияпзАлекс Тот
55'
9ВенгриянпДонат Барань
55'
8ВенгрияпзМилан Виталиш
76'
20ВенгрияпзMilan Toth
76'
Запасные
12Северная ИрландияврКонор Азар
23Северная ИрландияврБэйли Пикок-Фаррел
6Северная ИрландиязщМайкл Форбс
17Северная ИрландиязщПатрик Макнейр
2Северная ИрландияпзТерри Девлин
11Северная ИрландияпзПол Смит
9Северная ИрландиянпКейдак О'Нилл
13Северная ИрландиянпКиран Моррисон
18Северная ИрландиянпБрейден Грэм
12ВенгрияврBence Gundel-Takacs
22ВенгрияврАрмин Печи
4ВенгриязщКорнель Сюч
5ВенгриязщАкош Маркграф
18ВенгриязщЖолт Надь
19ВенгриязщБенце Варконьи
23ВенгрияпзAron Doktorics
Главные тренеры
Северная ИрландияМайкл О'Нил
ИталияМарко Росси
Наказания
Итан Гэлбрейт
16'
Айзек Прайс
31'
Арон Чонгваи
42'
Джейми Донли
45+2'
Вилли Орбан
45+6'
Ши Чарльз
78'
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