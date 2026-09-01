Шотландия U21 - Азербайджан U21 30 Сентября прямая трансляция
30 Сентября 2026 года в 21:30 (+03:00). U21 ЧЕ-2027 — квалификация, Группа B
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Составы команд
Шотландия U21
Азербайджан U21
Главные тренеры
|Скот Геммилл
|Айхан Аббасов
История личных встреч
|14.10.2025
|U21 ЧЕ-2027 — квалификация
|Группа B
|3 : 3
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Испания U21
|8
|21
|2
|Финляндия U21
|8
|19
|3
|Румыния U21
|8
|16
|4
|Косово U21
|8
|11
|5
|Кипр U21
|8
|3
|6
|Сан-Марино U21
|8
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Португалия U21
|8
|19
|2
|Чехия U21
|8
|15
|3
|Болгария U21
|8
|14
|4
|Шотландия U21
|8
|11
|5
|Азербайджан U21
|8
|7
|6
|Гибралтар U21
|8
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Франция U21
|8
|20
|2
|Швейцария U21
|9
|17
|3
|Исландия U21
|9
|15
|4
|Фарерские острова U21
|8
|12
|5
|Люксембург U21
|7
|4
|6
|Эстония U21
|9
|2
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Англия U21
|8
|22
|2
|Словакия U21
|8
|16
|3
|Ирландия U21
|8
|14
|4
|Андорра U21
|8
|7
|5
|Молдавия U21
|8
|5
|6
|Казахстан U21
|8
|4
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Польша U21
|8
|24
|2
|Италия U21
|8
|21
|3
|Черногория U21
|8
|10
|4
|Швеция U21
|8
|10
|5
|Северная Македония U21
|8
|6
|6
|Армения U21
|8
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Германия U21
|8
|21
|2
|Греция U21
|8
|21
|3
|Северная Ирландия U21
|8
|13
|4
|Грузия U21
|8
|9
|5
|Латвия U21
|8
|5
|6
|Мальта U21
|8
|0
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Норвегия U21
|7
|16
|2
|Израиль U21
|7
|10
|3
|Босния и Герцеговина U21
|7
|7
|4
|Нидерланды U21
|6
|6
|5
|Словения U21
|7
|5
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Хорватия U21
|6
|16
|2
|Турция U21
|7
|12
|3
|Украина U21
|7
|9
|4
|Венгрия U21
|6
|3
|5
|Литва U21
|6
|2
Группа I
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Бельгия U21
|6
|13
|2
|Дания U21
|6
|13
|3
|Австрия U21
|6
|10
|4
|Уэльс U21
|6
|6
|5
|Беларусь U21
|8
|4
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