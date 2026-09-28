Норвегия - Португалия 27 сентября обзор матча
Дата публикации: 28-09-2026
Норвегия
1 : 2
Португалия
Составы команд
Норвегия
Португалия
|1
|вр
|Эрьян Нюланд
|14
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
66'
|3
|зщ
|Кристоффер Аер
|17
|зщ
|Торбьёрн Хеггем
|7
|зщ
|Фредрик Эурснес
|10
|пз
|Мартин Эдегор
|8
|пз
|Сандер Берге
|6
|пз
|Патрик Берг
72'
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|20
|нп
|Антонио Нуса
81'
|21
|нп
|Андреас Шельдеруп
|4
|зщ
|Лео Эстигор
66'
|22
|нп
|Оскар Бобб
72'
|11
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
81'
|1
|вр
|Диогу Кошта
|20
|зщ
|Жоау Канселу
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|13
|зщ
|Ренату Вейга
|19
|зщ
|Нуну Мендеш
|18
|пз
|Педру Нету
87'
|11
|пз
|Жоау Феликс
|15
|пз
|Жоау Невеш
55'
|6
|пз
|Жоау Пальинья
81'
|14
|пз
|Шику Консейсау
55'
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
81'
|23
|пз
|Витинья
55'
|17
|нп
|Рафаэл Леау
55'
|16
|пз
|Франсишку Тринкау
81'
|21
|пз
|Рубен Невеш
81'
|10
|пз
|Бернарду Силва
87'
Запасные
|12
|вр
|Сандер Тангвик
|13
|вр
|Эгиль Сельвик
|2
|зщ
|Один Бёртуфт
|5
|зщ
|Фредрик Шёвольд
|16
|пз
|Маркус Педерсен
|18
|пз
|Кристиан Торстведт
|19
|пз
|Тело Осгор
|15
|нп
|Оле-Дидрик Бломберг
|23
|нп
|Эрик Ботхейм
|12
|вр
|Руй Силва
|22
|вр
|Самуэл Суареш
|2
|зщ
|Диогу Дало
|4
|зщ
|Томаш Араужу
|5
|зщ
|Нуну Тавареш
|8
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|7
|нп
|Криштиану Роналду
Главные тренеры
|Столе Сольбаккен
|Жорже Жезуш
Голы
Жоау Феликс
Педру Нету
0:1
17'
Эрлинг Холанд
Патрик Берг
1:1
51'
Гонсалу Рамуш
1:2
54'
Наказания
Юлиан Рюэрсон
16'
Фредрик Эурснес
47'
Жоау Пальинья
49'
Кристоффер Аер
65'
Ренату Вейга
67'
Витинья
76'
Жоау Канселу
76'
Рубен Диаш
88'
Бернарду Силва
90+4'
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