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Норвегия - Португалия 27 сентября обзор матча

Дата публикации: 28-09-2026
Норвегия
Норвегия
1 : 2
Португалия
Португалия
Составы команд
Норвегия
Португалия
1НорвегияврЭрьян Нюланд
14НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
66'
3НорвегиязщКристоффер Аер
17НорвегиязщТорбьёрн Хеггем
7НорвегиязщФредрик Эурснес
10НорвегияпзМартин Эдегор
8НорвегияпзСандер Берге
6НорвегияпзПатрик Берг
72'
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
20НорвегиянпАнтонио Нуса
81'
21НорвегиянпАндреас Шельдеруп
4НорвегиязщЛео Эстигор
66'
22НорвегиянпОскар Бобб
72'
11НорвегиянпЙёрген Странн Ларсен
81'
1ПортугалияврДиогу Кошта
20ПортугалиязщЖоау Канселу
3ПортугалиязщРубен Диаш
13ПортугалиязщРенату Вейга
19ПортугалиязщНуну Мендеш
18ПортугалияпзПедру Нету
87'
11ПортугалияпзЖоау Феликс
15ПортугалияпзЖоау Невеш
55'
6ПортугалияпзЖоау Пальинья
81'
14ПортугалияпзШику Консейсау
55'
9ПортугалиянпГонсалу Рамуш
81'
23Португалияпз Витинья
55'
17ПортугалиянпРафаэл Леау
55'
16ПортугалияпзФрансишку Тринкау
81'
21ПортугалияпзРубен Невеш
81'
10ПортугалияпзБернарду Силва
87'
Запасные
12НорвегияврСандер Тангвик
13НорвегияврЭгиль Сельвик
2НорвегиязщОдин Бёртуфт
5НорвегиязщФредрик Шёвольд
16НорвегияпзМаркус Педерсен
18НорвегияпзКристиан Торстведт
19НорвегияпзТело Осгор
15НорвегиянпОле-Дидрик Бломберг
23НорвегиянпЭрик Ботхейм
12ПортугалияврРуй Силва
22ПортугалияврСамуэл Суареш
2ПортугалиязщДиогу Дало
4ПортугалиязщТомаш Араужу
5ПортугалиязщНуну Тавареш
8ПортугалиязщГонсалу Инасиу
7ПортугалиянпКриштиану Роналду
Главные тренеры
НорвегияСтоле Сольбаккен
ПортугалияЖорже Жезуш
Голы
Жоау Феликс
Педру Нету
0:1
17'
Эрлинг Холанд
Патрик Берг
1:1
51'
Гонсалу Рамуш
1:2
54'
Наказания
Юлиан Рюэрсон
16'
Фредрик Эурснес
47'
Жоау Пальинья
49'
Кристоффер Аер
65'
Ренату Вейга
67'
Витинья
76'
Жоау Канселу
76'
Рубен Диаш
88'
Бернарду Силва
90+4'
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