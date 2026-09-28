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Латвия - Кипр 28 сентября обзор матча

Дата публикации: 28-09-2026
Латвия
Латвия
0 : 0
Кипр
Кипр
Составы команд
Латвия
Кипр
23ЛатвияврРичард Матревич
3АнглиязщДеннис Киркин
5ЛатвиязщАнтон Черномордый
8ЛатвияпзЭдуард Эмсис
78'
10ЛатвияпзЛукасс Вапне
11ЛатвияпзРоберт Савальниекс
14ЛатвияпзАндрей Цыганик
15ЛатвияпзДмитрий Зеленков
21ЛатвияпзДенис Мельник
9ЛатвиянпВладислав Гутковский
78'
20ЛатвиянпРоберт Улдрикис
17ЛатвияпзМаркус Строд
78'
7ЛатвиянпЭдуард Дашкевич
78'
1Кипрвр Фабиано
3КипрзщНиколас Панайоту
5КипрзщКонстантинос Сотириу
14КипрзщГиоргос Малеккидес
10КипрпзЛоизос Лоизу
74'
13КипрпзЯннис Кости
86'
17КипрпзНиколас Царулла
85'
18КипрпзКостакис Артиматас
74'
20КипрпзГригорис Кастанос
9КипрнпИоаннис Питтас
23АнглиянпМаркус Эдвардс
4КипрпзГектор Киприану
74'
21КипрнпМаринос Ционис
74'
2КипрзщКостас Пилеас
85'
11КипрнпАндроникос Какулис
86'
Запасные
1ЛатвияврНил Пуриньш
12ЛатвияврФренк Орол
2ЛатвиязщДаниэль Балодис
13ЛатвиязщРайвис Юрковскис
19ЛатвиязщМаксим Тонишев
4ЛатвияпзОскарс Вьентьесс
22ЛатвияпзАлексей Савельев
16ЛатвияпзКристерс Чударс
6ЛатвиянпДанила Патийчук
18ЛатвиянпАльберт Алексанян
12КипрврЙоэль Малль
22КипрврНеофитос Михаил
6КипрзщАндреас Христу
8КипрпзХараламбос Кириаку
15КипрпзLeonidas Konomis
16КипрпзПанайотис Андреу
7КипрнпАнгелос Неофиту
19КипрнпСтаврос Георгиу
Главные тренеры
ИталияПаоло Николато
ГрецияАпостолос Манциоз
Наказания
Владислав Гутковский
14'
Яннис Кости
62'
Николас Царулла
66'
Константинос Сотириу
69'
Антон Черномордый
88'
Иоаннис Питтас
88'
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