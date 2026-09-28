Латвия - Кипр 28 сентября обзор матча
Дата публикации: 28-09-2026
Латвия
0 : 0
Кипр
Составы команд
Латвия
Кипр
|23
|вр
|Ричард Матревич
|3
|зщ
|Деннис Киркин
|5
|зщ
|Антон Черномордый
|8
|пз
|Эдуард Эмсис
78'
|10
|пз
|Лукасс Вапне
|11
|пз
|Роберт Савальниекс
|14
|пз
|Андрей Цыганик
|15
|пз
|Дмитрий Зеленков
|21
|пз
|Денис Мельник
|9
|нп
|Владислав Гутковский
78'
|20
|нп
|Роберт Улдрикис
|17
|пз
|Маркус Строд
78'
|7
|нп
|Эдуард Дашкевич
78'
|1
|вр
|Фабиано
|3
|зщ
|Николас Панайоту
|5
|зщ
|Константинос Сотириу
|14
|зщ
|Гиоргос Малеккидес
|10
|пз
|Лоизос Лоизу
74'
|13
|пз
|Яннис Кости
86'
|17
|пз
|Николас Царулла
85'
|18
|пз
|Костакис Артиматас
74'
|20
|пз
|Григорис Кастанос
|9
|нп
|Иоаннис Питтас
|23
|нп
|Маркус Эдвардс
|4
|пз
|Гектор Киприану
74'
|21
|нп
|Маринос Ционис
74'
|2
|зщ
|Костас Пилеас
85'
|11
|нп
|Андроникос Какулис
86'
Запасные
|1
|вр
|Нил Пуриньш
|12
|вр
|Френк Орол
|2
|зщ
|Даниэль Балодис
|13
|зщ
|Райвис Юрковскис
|19
|зщ
|Максим Тонишев
|4
|пз
|Оскарс Вьентьесс
|22
|пз
|Алексей Савельев
|16
|пз
|Кристерс Чударс
|6
|нп
|Данила Патийчук
|18
|нп
|Альберт Алексанян
|12
|вр
|Йоэль Малль
|22
|вр
|Неофитос Михаил
|6
|зщ
|Андреас Христу
|8
|пз
|Хараламбос Кириаку
|15
|пз
|Leonidas Konomis
|16
|пз
|Панайотис Андреу
|7
|нп
|Ангелос Неофиту
|19
|нп
|Ставрос Георгиу
Главные тренеры
|Паоло Николато
|Апостолос Манциоз
Наказания
Владислав Гутковский
14'
Яннис Кости
62'
Николас Царулла
66'
Константинос Сотириу
69'
Антон Черномордый
88'
Иоаннис Питтас
88'
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