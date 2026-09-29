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«Бавария» готовит трансфер Пикфорда после завершения эпохи Нойера

Дата публикации: 29-09-2026 23:34

«Бавария» готовит трансфер Пикфорда после завершения эпохи Нойера 

Мюнхенская «Бавария» рассматривает Джордана Пикфорда в качестве одного из основных кандидатов на замену Мануэлю Нойеру. По данным GiveMeSport, немецкий клуб изучает возможность приглашения 32-летнего голкипера «Эвертона» в 2027 году.

Интерес к английскому вратарю связан с планами «Баварии» на период после ухода Нойера. Контракт 40-летнего голкипера рассчитан до лета 2027 года, и мюнхенский клуб уже оценивает возможные варианты обновления позиции.

Согласно информации источника, Пикфорд сейчас находится выше в списке «Баварии», чем Барт Вербрюгген из «Брайтона». Мюнхенцы собирают информацию об английском вратаре, однако о переходе пока речи не идёт.

При этом у «Эвертона» есть сильная позиция в переговорах. Пикфорд в прошлом году подписал новый контракт с клубом, рассчитанный до 2029 года. Поэтому для его приобретения «Баварии» потребуется договориться с английской командой о трансферной сумме.

В нынешнем сезоне Пикфорд провёл семь матчей во всех турнирах и в пяти из них сохранил свои ворота в неприкосновенности. Его текущая рыночная стоимость, согласно данным Transfermarkt, оценивается в €13 млн.

Ранее сообщалось, что «Бавария» также рассматривает варианты с более молодыми голкиперами. Однако опыт Пикфорда может стать одним из факторов в пользу английского вратаря при выборе преемника Нойера.

Источник: GiveMeSport.

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