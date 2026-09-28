Германия - Греция 27 сентября обзор матча
Дата публикации: 28-09-2026
Германия
0 : 1
Греция
Составы команд
Германия
Греция
|21
|вр
|Александр Нюбель
|4
|зщ
|Жонатан Та
|18
|зщ
|Натаниэль Браун
84'
|6
|зщ
|Йозуа Киммих
|2
|зщ
|Янн Биссекк
|14
|зщ
|Йоша Ваньоман
|8
|пз
|Феликс Нмеча
84'
|15
|пз
|Бамбазе Конте
65'
|19
|нп
|Карим Адейеми
75'
|9
|нп
|Кевин Шаде
65'
|23
|нп
|Юнес Эбнуталиб
|17
|пз
|Флориан Вирц
65'
|10
|нп
|Жонатан Буркардт
65'
|20
|пз
|Серж Гнабри
75'
|22
|пз
|Хеннес Беренс
84'
|16
|пз
|Антон Стах
84'
|12
|вр
|Константинос Цолакис
|2
|зщ
|Георгиос Ваяннидис
46'
|4
|зщ
|Константинос Мавропанос
|5
|зщ
|Панайотис Рецос
|21
|зщ
|Константинос Цимикас
|19
|пз
|Константинос Карецас
|20
|пз
|Христос Зафейрис
59'
|10
|пз
|Христос Цолис
81'
|15
|пз
|Анастасиос Андруцос
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
89'
|16
|нп
|Андреас Тетте
59'
|17
|зщ
|Манолис Салиакас
46'
|6
|пз
|Димитриос Курбелис
59'
|8
|нп
|Фотис Иоаннидис
59'
|7
|пз
|Георгиос Масурас
81'
|18
|зщ
|Иоаннис Михайлидис
89'
Запасные
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|12
|вр
|Финн Дамен
|3
|зщ
|Максимилиан Розенфельдер
|13
|зщ
|Филипп Трой
|5
|пз
|Янник Энгельхардт
|7
|пз
|Крис Фюрих
|11
|пз
|Надим Амири
|1
|вр
|Одиссеас Влаходимос
|13
|вр
|Христос Мандас
|22
|зщ
|Гиоргос Кирьякопулос
|3
|пз
|Андреас Нтои
|23
|пз
|Христос Музакитис
|9
|нп
|Анастасиос Дувикас
|11
|нп
|Харалампос Костулас
Главные тренеры
|Юрген Клопп
|Иван Йованович
Голы
Димитриос Курбелис
0:1
74'
Наказания
Янн Биссекк
17'
Георгиос Ваяннидис
19'
Константинос Карецас
22'
Панайотис Рецос
57'
Димитриос Курбелис
68'
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