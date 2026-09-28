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Германия - Греция 27 сентября обзор матча

Дата публикации: 28-09-2026
Германия
Германия
0 : 1
Греция
Греция
Составы команд
Германия
Греция
21ГерманияврАлександр Нюбель
4ГерманиязщЖонатан Та
18ГерманиязщНатаниэль Браун
84'
6ГерманиязщЙозуа Киммих
2ГерманиязщЯнн Биссекк
14ГерманиязщЙоша Ваньоман
8ГерманияпзФеликс Нмеча
84'
15ГерманияпзБамбазе Конте
65'
19ГерманиянпКарим Адейеми
75'
9ГерманиянпКевин Шаде
65'
23ГерманиянпЮнес Эбнуталиб
17ГерманияпзФлориан Вирц
65'
10ГерманиянпЖонатан Буркардт
65'
20ГерманияпзСерж Гнабри
75'
22ГерманияпзХеннес Беренс
84'
16ГерманияпзАнтон Стах
84'
12ГрецияврКонстантинос Цолакис
2ГрециязщГеоргиос Ваяннидис
46'
4ГрециязщКонстантинос Мавропанос
5ГрециязщПанайотис Рецос
21ГрециязщКонстантинос Цимикас
19ГрецияпзКонстантинос Карецас
20ГрецияпзХристос Зафейрис
59'
10ГрецияпзХристос Цолис
81'
15ГрецияпзАнастасиос Андруцос
14ГрециянпВангелис Павлидис
89'
16ГрециянпАндреас Тетте
59'
17ГрециязщМанолис Салиакас
46'
6ГрецияпзДимитриос Курбелис
59'
8ГрециянпФотис Иоаннидис
59'
7ГрецияпзГеоргиос Масурас
81'
18ГрециязщИоаннис Михайлидис
89'
Запасные
1ГерманияврМарк-Андре тер Штеген
12ГерманияврФинн Дамен
3ГерманиязщМаксимилиан Розенфельдер
13ГерманиязщФилипп Трой
5ГерманияпзЯнник Энгельхардт
7ГерманияпзКрис Фюрих
11ГерманияпзНадим Амири
1ГрецияврОдиссеас Влаходимос
13ГрецияврХристос Мандас
22ГрециязщГиоргос Кирьякопулос
3ГрецияпзАндреас Нтои
23ГрецияпзХристос Музакитис
9ГрециянпАнастасиос Дувикас
11ГрециянпХаралампос Костулас
Главные тренеры
ГерманияЮрген Клопп
СербияИван Йованович
Голы
Димитриос Курбелис
0:1
74'
Наказания
Янн Биссекк
17'
Георгиос Ваяннидис
19'
Константинос Карецас
22'
Панайотис Рецос
57'
Димитриос Курбелис
68'
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