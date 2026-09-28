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Израиль - Ирландия 27 сентября обзор матча

Дата публикации: 28-09-2026
Израиль
Израиль
0 : 3
Ирландия
Ирландия
Составы команд
Израиль
Ирландия
1ИзраильврДаниэль Перец
14ИзраильзщГай Мизрахи
46'
13ИзраильзщНикита Стоянов
3ИзраильзщРой Ревиво
83'
4ИзраильзщРаз Шломо
15ИзраильпзЭлиэль Перец
17ИзраильпзАнан Халаили
76'
10ИзраильпзМанор Соломон
16ИзраильпзГаби Каниховски
64'
11ИзраильнпОскар Глух
19ИзраильнпДор Тургеман
64'
8ИзраильпзДор Перец
46'
22ИзраильпзЭтан Азулай
64'
21ИзраильнпИдан Горно
64'
2ИзраильзщЭлазар Даса
76'
12ИзраильзщИлай Фейнгольд
83'
1ИрландияврКивин Келлехер
4ИрландиязщДара О'Ши
5ИрландиязщДжейк О'Брайен
12АнглиязщЛиам Китчинг
2ИрландияпзДжеймс Абанква
68'
6ИрландияпзДжейсон Моламби
88'
18ИрландияпзРайан Мэннинг
14ИрландияпзКонор Ковентри
17ИрландияпзДжек Мойлан
68'
7ИрландиянпТрой Пэрротт
76'
10ИрландиянпАдам Айда
69'
8ИрландияпзДжейсон Найт
68'
22ИрландияпзКиллиан Филлипс
68'
9ИрландиянпТомас Кэннон
69'
21ИрландиянпРокко Вата
76'
13ИрландиязщДжоэл Баган
88'
Запасные
18ИзраильврОмри Глазер
23ИзраильврАссаф Цур
5ИзраильзщИдан Начмиас
6ИзраильпзЯрин Леви
20ИзраильпзЛиэль Абада
7ИзраильнпЯрден Шуа
9ИзраильнпТай Барибо
16ИрландияврМакс О'Лири
15ИрландиязщДжон Иган
23ИрландиязщДжимми Данн
3ИрландияпзЛиам Скэйлз
11ИрландияпзФинн Азаз
20ИрландияпзЧидози Огбене
19АнглиянпOwen Elding
Главные тренеры
ИзраильРан Бен-Шимон
ИсландияХеймир Хадльгримссон
Голы
Трой Пэрротт
Джеймс Абанква
0:1
14'
Адам Айда
Джек Мойлан
0:2
16'
Джек Мойлан
0:3
25'
Наказания
Раз Шломо
59'
Адам Айда
59'
Конор Ковентри
89'
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