Израиль - Ирландия 27 сентября обзор матча
Дата публикации: 28-09-2026
Израиль
0 : 3
Ирландия
Составы команд
Израиль
Ирландия
|1
|вр
|Даниэль Перец
|14
|зщ
|Гай Мизрахи
46'
|13
|зщ
|Никита Стоянов
|3
|зщ
|Рой Ревиво
83'
|4
|зщ
|Раз Шломо
|15
|пз
|Элиэль Перец
|17
|пз
|Анан Халаили
76'
|10
|пз
|Манор Соломон
|16
|пз
|Габи Каниховски
64'
|11
|нп
|Оскар Глух
|19
|нп
|Дор Тургеман
64'
|8
|пз
|Дор Перец
46'
|22
|пз
|Этан Азулай
64'
|21
|нп
|Идан Горно
64'
|2
|зщ
|Элазар Даса
76'
|12
|зщ
|Илай Фейнгольд
83'
|1
|вр
|Кивин Келлехер
|4
|зщ
|Дара О'Ши
|5
|зщ
|Джейк О'Брайен
|12
|зщ
|Лиам Китчинг
|2
|пз
|Джеймс Абанква
68'
|6
|пз
|Джейсон Моламби
88'
|18
|пз
|Райан Мэннинг
|14
|пз
|Конор Ковентри
|17
|пз
|Джек Мойлан
68'
|7
|нп
|Трой Пэрротт
76'
|10
|нп
|Адам Айда
69'
|8
|пз
|Джейсон Найт
68'
|22
|пз
|Киллиан Филлипс
68'
|9
|нп
|Томас Кэннон
69'
|21
|нп
|Рокко Вата
76'
|13
|зщ
|Джоэл Баган
88'
Запасные
|18
|вр
|Омри Глазер
|23
|вр
|Ассаф Цур
|5
|зщ
|Идан Начмиас
|6
|пз
|Ярин Леви
|20
|пз
|Лиэль Абада
|7
|нп
|Ярден Шуа
|9
|нп
|Тай Барибо
|16
|вр
|Макс О'Лири
|15
|зщ
|Джон Иган
|23
|зщ
|Джимми Данн
|3
|пз
|Лиам Скэйлз
|11
|пз
|Финн Азаз
|20
|пз
|Чидози Огбене
|19
|нп
|Owen Elding
Главные тренеры
|Ран Бен-Шимон
|Хеймир Хадльгримссон
Голы
Трой Пэрротт
Джеймс Абанква
0:1
14'
Адам Айда
Джек Мойлан
0:2
16'
Джек Мойлан
0:3
25'
Наказания
Раз Шломо
59'
Адам Айда
59'
Конор Ковентри
89'
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