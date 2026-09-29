Рафинья получил травму в матче Бразилии с Австралией
Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Рафинья получил повреждение в товарищеском матче с Австралией.
По информации Globo, 29-летний футболист почувствовал дискомфорт в правом бедре. Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти решил не рисковать здоровьем игрока и заменил его в перерыве.
При этом Рафинья успел отметиться результативным действием до ухода с поля. В компенсированное к первой половине время, на 45+1-й минуте, бразилец реализовал пенальти и помог своей команде увеличить преимущество.
Для Рафиньи этот матч продолжил результативный отрезок сезона. С учётом выступлений за «Барселону» и сборную Бразилии на его счету уже 15 забитых мячей и четыре результативные передачи в 10 матчах сезона-2026/2027.
Пока неизвестно, насколько серьёзным оказалось повреждение и сможет ли футболист принять участие в следующих матчах «Барселоны». Дополнительная информация о состоянии игрока ожидается после медицинского обследования.
Источник: Globo
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