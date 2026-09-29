«Манчестер Сити» потратил более €526 млн после получения результатов расследования
Руководство «Манчестер Сити» получило информацию о выводах независимой комиссии по делу о нарушениях финансовых правил ещё в июле 2026 года — до завершения основной части летней трансферной кампании. Об этом сообщает ESPN. По данным источника, клуб был уведомлён о решении комиссии до того, как активно продолжил работу на трансферном рынке.
После этого «Манчестер Сити» провёл масштабное обновление состава. Летом команду пополнили семь футболистов основной обоймы, а общие расходы на трансферы превысили €526 млн. Клуб дважды обновил собственный трансферный рекорд.
В частности, «Сити» приобрёл полузащитника Эллиота Андерсона у «Ноттингем Форест» за €136 млн, а затем оформил переход Энцо Фернандеса из «Челси» за €146 млн.
Ранее сообщалось, что независимая комиссия признала клуб виновным по 114 из 115 пунктов обвинения, выдвинутых Премьер-лигой. Речь идёт о претензиях, связанных с финансовой отчётностью, выплатами игрокам и тренерам, соблюдением ряда финансовых правил и сотрудничеством с лигой. При этом окончательные санкции пока не определены.
«Манчестер Сити» с момента предъявления обвинений в феврале 2023 года отрицает нарушения. Клуб подчёркивает, что процесс ещё не завершён, а в случае окончательного решения против команды намерен использовать предусмотренную процедуру обжалования.
Пока не сообщается, какое именно наказание может получить «Сити». Среди обсуждаемых вариантов называются штраф, снятие очков и другие спортивные санкции, однако решение по этому вопросу ещё предстоит принять.
Таким образом, информация о времени получения клубом выводов комиссии стала известна уже после завершения значительной части летней трансферной кампании и на фоне рекордных расходов «Манчестер Сити».
Источник: ESPN
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