04:04 ()
Свернуть список

«Манчестер Сити» потратил более €526 млн после получения результатов расследования

Дата публикации: 29-09-2026 23:32

«Манчестер Сити» потратил более €526 млн после получения результатов расследования 

Руководство «Манчестер Сити» получило информацию о выводах независимой комиссии по делу о нарушениях финансовых правил ещё в июле 2026 года — до завершения основной части летней трансферной кампании. Об этом сообщает ESPN. По данным источника, клуб был уведомлён о решении комиссии до того, как активно продолжил работу на трансферном рынке.

После этого «Манчестер Сити» провёл масштабное обновление состава. Летом команду пополнили семь футболистов основной обоймы, а общие расходы на трансферы превысили €526 млн. Клуб дважды обновил собственный трансферный рекорд.

В частности, «Сити» приобрёл полузащитника Эллиота Андерсона у «Ноттингем Форест» за €136 млн, а затем оформил переход Энцо Фернандеса из «Челси» за €146 млн.

Ранее сообщалось, что независимая комиссия признала клуб виновным по 114 из 115 пунктов обвинения, выдвинутых Премьер-лигой. Речь идёт о претензиях, связанных с финансовой отчётностью, выплатами игрокам и тренерам, соблюдением ряда финансовых правил и сотрудничеством с лигой. При этом окончательные санкции пока не определены.

«Манчестер Сити» с момента предъявления обвинений в феврале 2023 года отрицает нарушения. Клуб подчёркивает, что процесс ещё не завершён, а в случае окончательного решения против команды намерен использовать предусмотренную процедуру обжалования.

Пока не сообщается, какое именно наказание может получить «Сити». Среди обсуждаемых вариантов называются штраф, снятие очков и другие спортивные санкции, однако решение по этому вопросу ещё предстоит принять.

Таким образом, информация о времени получения клубом выводов комиссии стала известна уже после завершения значительной части летней трансферной кампании и на фоне рекордных расходов «Манчестер Сити».

Источник: ESPN

Социальные комментарии Cackle
  • Рафинья получил травму в матче Бразилии с Австралией
    Рафинья получил травму в матче Бразилии с Австралией
    Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Рафинья получил повреждение в товарищеском матче с Австралией. По информации Globo, 29-летний футболист...
  • Ван Дейк может покинуть «Ливерпуль» и продолжить карьеру в «Реале»
    Ван Дейк может покинуть «Ливерпуль» и продолжить карьеру в «Реале»
    Мадридский «Реал» рассматривает возможность подписания центрального защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка следующим летом. Интерес испанского...
  • «Бавария» заинтересовалась голкипером «Фулхэма» Берндом Лено
    «Бавария» заинтересовалась голкипером «Фулхэма» Берндом Лено
    Мюнхенская «Бавария» начала изучать варианты усиления вратарской позиции на фоне неопределённости вокруг будущего Мануэля Нойера и Свена Ульрайха....
  • «Манчестер Юнайтед» нацелился на форварда «Кристал Пэлас» Жан-Филиппа Матета
    «Манчестер Юнайтед» нацелился на форварда «Кристал Пэлас» Жан-Филиппа Матета
    «Манчестер Юнайтед» продолжает искать варианты усиления атакующей линии перед зимним трансферным окном. Одним из кандидатов стал нападающий «Кристал...
  • Конспирологи нашли «доказательства» подмены Винисиуса Жуниора
    Конспирологи нашли «доказательства» подмены Винисиуса Жуниора
    В социальных сетях получила распространение конспирологическая версия о том, что нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close