Россия - Иран 29 сентября обзор матча
Дата публикации: 29-09-2026
Россия
2 : 0
Иран
Составы команд
Россия
Иран
|39
|вр
|Матвей Сафонов
|4
|зщ
|Данил Круговой
|14
|зщ
|Виктор Мелёхин
|3
|зщ
|Игорь Дивеев
|30
|зщ
|Илья Вахания
83'
|11
|пз
|Алексей Батраков
78'
|31
|пз
|Матвей Кисляк
|27
|пз
|Иван Обляков
65'
|17
|пз
|Александр Головин
83'
|10
|нп
|Константин Тюкавин
78'
|67
|нп
|Максим Глушенков
65'
|25
|пз
|Данил Пруцев
65'
|59
|пз
|Алексей Миранчук
65'
|8
|пз
|Наиль Умяров
78'
|7
|нп
|Александр Соболев
78'
|22
|зщ
|Мингиян Бевеев
83'
|20
|нп
|Лечи Садулаев
83'
|22
|вр
|Хоссейн Хоссейни
46'
|19
|зщ
|Али Немати
|17
|зщ
|Ария Юсефи
66'
|4
|зщ
|Шоджа Халилзаде
|23
|зщ
|Рамин Резаян
86'
|2
|зщ
|Салех Хардани
46'
|16
|пз
|Мохаммад Горбани
66'
|6
|пз
|Саид Эззатоллахи
66'
|29
|нп
|Мохаммад Мохеби
26'
|9
|нп
|Мехди Тареми
|20
|нп
|Сердар Азмун
46'
|3
|зщ
|Эхсан Хаджсафи
26'
|12
|вр
|Паям Ниазманд
46'
|18
|зщ
|Саман Фаллах
46'
|24
|нп
|Деннис Эккерт
46'
|27
|зщ
|Ареф Хаджиеди
66'
|21
|пз
|Омид Нурафкан
66'
|8
|нп
|Шахаб Захеди
66'
|25
|нп
|Амирхоссейн Махмуди
86'
Запасные
|1
|вр
|Александр Максименко
|12
|вр
|Станислав Агкацев
|16
|вр
|Антон Митрюшкин
|2
|зщ
|Турпал-Али Ибишев
|5
|зщ
|Максим Осипенко
|21
|зщ
|Арсен Адамов
|19
|пз
|Кирилл Глебов
|15
|пз
|Артём Карпукас
|23
|пз
|Максим Петров
|1
|вр
|Алиреза Беиранванд
|28
|зщ
|Мохаммад Надери
|13
|зщ
|Мохаммадмехди Заре
|33
|зщ
|Ареф Агаси
|26
|нп
|Мохаммад Сурги
|11
|нп
|Мехди Лимучи
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
|Амир Галенои
Голы
Александр Головин
Алексей Батраков
1:0
21'
Александр Головин
2:0
36'
Наказания
Салех Хардани
31'
Максим Глушенков
54'
Али Немати
78'
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