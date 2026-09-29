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Россия - Иран 29 сентября обзор матча

Дата публикации: 29-09-2026
Россия
Россия
2 : 0
Иран
Иран
Составы команд
Россия
Иран
39РоссияврМатвей Сафонов
4РоссиязщДанил Круговой
14РоссиязщВиктор Мелёхин
3РоссиязщИгорь Дивеев
30РоссиязщИлья Вахания
83'
11РоссияпзАлексей Батраков
78'
31РоссияпзМатвей Кисляк
27РоссияпзИван Обляков
65'
17РоссияпзАлександр Головин
83'
10РоссиянпКонстантин Тюкавин
78'
67РоссиянпМаксим Глушенков
65'
25РоссияпзДанил Пруцев
65'
59РоссияпзАлексей Миранчук
65'
8РоссияпзНаиль Умяров
78'
7РоссиянпАлександр Соболев
78'
22РоссиязщМингиян Бевеев
83'
20РоссиянпЛечи Садулаев
83'
22ИранврХоссейн Хоссейни
46'
19ИранзщАли Немати
17ИранзщАрия Юсефи
66'
4ИранзщШоджа Халилзаде
23ИранзщРамин Резаян
86'
2ИранзщСалех Хардани
46'
16ИранпзМохаммад Горбани
66'
6ИранпзСаид Эззатоллахи
66'
29ИраннпМохаммад Мохеби
26'
9ИраннпМехди Тареми
20ИраннпСердар Азмун
46'
3ИранзщЭхсан Хаджсафи
26'
12ИранврПаям Ниазманд
46'
18ИранзщСаман Фаллах
46'
24ИраннпДеннис Эккерт
46'
27ИранзщАреф Хаджиеди
66'
21ИранпзОмид Нурафкан
66'
8ИраннпШахаб Захеди
66'
25ИраннпАмирхоссейн Махмуди
86'
Запасные
1РоссияврАлександр Максименко
12РоссияврСтанислав Агкацев
16РоссияврАнтон Митрюшкин
2РоссиязщТурпал-Али Ибишев
5РоссиязщМаксим Осипенко
21РоссиязщАрсен Адамов
19РоссияпзКирилл Глебов
15РоссияпзАртём Карпукас
23РоссияпзМаксим Петров
1ИранврАлиреза Беиранванд
28ИранзщМохаммад Надери
13ИранзщМохаммадмехди Заре
33ИранзщАреф Агаси
26ИраннпМохаммад Сурги
11ИраннпМехди Лимучи
Главные тренеры
РоссияВалерий Георгиевич Карпин
ИранАмир Галенои
Голы
Александр Головин
Алексей Батраков
1:0
21'
Александр Головин
2:0
36'
Наказания
Салех Хардани
31'
Максим Глушенков
54'
Али Немати
78'
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