Молдова - Фарерские острова 29 сентября обзор матча
Дата публикации: 29-09-2026
Молдова
1 : 1
Фарерские острова
Составы команд
Молдавия
Фарерские острова
|12
|вр
|Дмитрий Челядник
|16
|зщ
|Данила Форов
52'
|5
|зщ
|Кэтэлин Кукош
|18
|зщ
|Юрий Йову
|6
|зщ
|Михаил Герасименков
|2
|зщ
|Олег Рябчук
|4
|зщ
|Владислав Бабогло
52'
|11
|пз
|Виктор Стынэ
52'
|21
|пз
|Дмитрий Мандрыченко
46'
|14
|нп
|Владимир Фратя
75'
|15
|нп
|Петру Попеску
|20
|пз
|Ники Клещенко
46'
|22
|пз
|Вадим Рацэ
52'
|7
|пз
|Никита Моцпан
52'
|9
|пз
|Серджу Перчун
52'
|10
|нп
|Штефан Бодиштяну
75'
|1
|вр
|Маттиас Ламхавудже
|4
|зщ
|Сэмюэл Чуквуди
|16
|зщ
|Гуннар Ватнхамар
|5
|зщ
|Андриас Эдмундссон
|19
|зщ
|Янн Беньяминсен
|3
|зщ
|Вильормур Давидсен
75'
|22
|пз
|Маттиас Хедлисдаль
85'
|21
|пз
|Геза Давид Тури
61'
|10
|нп
|Оки Самуэльсен
85'
|17
|нп
|Адриан Юстинуссен
|20
|нп
|Ханус Сёренсен
61'
|7
|пз
|Йоаннес Бьярталид
61'
|11
|нп
|Петур Кнудсен
61'
|13
|пз
|Мартин Агнассон
75'
|6
|пз
|Emil Joensen
85'
|18
|нп
|Арон Беньяминсен
85'
Запасные
|1
|вр
|Эмил Тымбур
|23
|вр
|Андрей Кожухарь
|3
|зщ
|Михаил Штефан
|13
|зщ
|Серафим Кожокари
|19
|зщ
|Даниэль Думбравану
|8
|пз
|Кристиан Дрос
|17
|пз
|Овидиу Давид
|12
|вр
|Ари Петерсен
|23
|вр
|Бордур О Ренатрёд
|8
|зщ
|Хейни Ватнсдаль
|15
|зщ
|Одмар Фарё
|2
|пз
|Йоаннес Даниэльсен
|14
|пз
|Поуль Кадльсберг
|9
|нп
|Йёрджен Нильсен
Главные тренеры
|Лилиан Попеску
|Эйдун Клакстейн
Голы
Вильормур Давидсен
0:1
26'
Серджу Перчун
1:1
66'
Наказания
Андриас Эдмундссон
62'
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