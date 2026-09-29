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Молдова - Фарерские острова 29 сентября обзор матча

Дата публикации: 29-09-2026
Молдова
Молдова
1 : 1
Фарерские острова
Фарерские острова
Составы команд
Молдавия
Фарерские острова
12МолдавияврДмитрий Челядник
16МолдавиязщДанила Форов
52'
5МолдавиязщКэтэлин Кукош
18МолдавиязщЮрий Йову
6МолдавиязщМихаил Герасименков
2МолдавиязщОлег Рябчук
4МолдавиязщВладислав Бабогло
52'
11МолдавияпзВиктор Стынэ
52'
21МолдавияпзДмитрий Мандрыченко
46'
14МолдавиянпВладимир Фратя
75'
15МолдавиянпПетру Попеску
20МолдавияпзНики Клещенко
46'
22МолдавияпзВадим Рацэ
52'
7МолдавияпзНикита Моцпан
52'
9МолдавияпзСерджу Перчун
52'
10МолдавиянпШтефан Бодиштяну
75'
1Фарерские островаврМаттиас Ламхавудже
4Фарерские островазщСэмюэл Чуквуди
16Фарерские островазщГуннар Ватнхамар
5Фарерские островазщАндриас Эдмундссон
19Фарерские островазщЯнн Беньяминсен
3Фарерские островазщВильормур Давидсен
75'
22Фарерские островапзМаттиас Хедлисдаль
85'
21Фарерские островапзГеза Давид Тури
61'
10Фарерские острованпОки Самуэльсен
85'
17Фарерские острованпАдриан Юстинуссен
20Фарерские острованпХанус Сёренсен
61'
7Фарерские островапзЙоаннес Бьярталид
61'
11Фарерские острованпПетур Кнудсен
61'
13Фарерские островапзМартин Агнассон
75'
6Фарерские островапзEmil Joensen
85'
18Фарерские острованпАрон Беньяминсен
85'
Запасные
1МолдавияврЭмил Тымбур
23МолдавияврАндрей Кожухарь
3МолдавиязщМихаил Штефан
13МолдавиязщСерафим Кожокари
19МолдавиязщДаниэль Думбравану
8МолдавияпзКристиан Дрос
17МолдавияпзОвидиу Давид
12Фарерские островаврАри Петерсен
23Фарерские островаврБордур О Ренатрёд
8Фарерские островазщХейни Ватнсдаль
15Фарерские островазщОдмар Фарё
2Фарерские островапзЙоаннес Даниэльсен
14Фарерские островапзПоуль Кадльсберг
9Фарерские острованпЙёрджен Нильсен
Главные тренеры
МолдавияЛилиан Попеску
Фарерские островаЭйдун Клакстейн
Голы
Вильормур Давидсен
0:1
26'
Серджу Перчун
1:1
66'
Наказания
Андриас Эдмундссон
62'
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