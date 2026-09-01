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Португалия U21 - Гибралтар U21 30 Сентября прямая трансляция

30 Сентября 2026 года в 22:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2027 — квалификация, Группа B
Португалия U21
Гибралтар U21

Стартовый состав
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Составы команд
Португалия U21
Гибралтар U21
Главные тренеры
Португалия Луиш Карлуш Баталья Фрейре
Гибралтар Дэвид Очелло
История личных встреч
14.10.2025 U21 ЧЕ-2027 — квалификация Группа B Гибралтар U210 : 11Португалия U21
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания U21821
2 Финляндия U21819
3 Румыния U21816
4 Косово U21811
5 Кипр U2183
6 Сан-Марино U2180
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия U21819
2 Чехия U21815
3 Болгария U21814
4 Шотландия U21811
5 Азербайджан U2187
6 Гибралтар U2180
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Франция U21820
2 Швейцария U21917
3 Исландия U21915
4 Фарерские острова U21812
5 Люксембург U2174
6 Эстония U2192
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия U21822
2 Словакия U21816
3 Ирландия U21814
4 Андорра U2187
5 Молдавия U2185
6 Казахстан U2184
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Польша U21824
2 Италия U21821
3 Черногория U21810
4 Швеция U21810
5 Северная Македония U2186
6 Армения U2180
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Германия U21821
2 Греция U21821
3 Северная Ирландия U21813
4 Грузия U2189
5 Латвия U2185
6 Мальта U2180
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия U21716
2 Израиль U21710
3 Босния и Герцеговина U2177
4 Нидерланды U2166
5 Словения U2175
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Хорватия U21616
2 Турция U21712
3 Украина U2179
4 Венгрия U2163
5 Литва U2162
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Бельгия U21613
2 Дания U21613
3 Австрия U21610
4 Уэльс U2166
5 Беларусь U2184
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Португалия U21
0%
Ничья
0%
Гибралтар U21
0%

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