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Головин оформил дубль и принёс России победу над Ираном

Дата публикации: 29-09-2026 23:38

Головин оформил дубль и принёс России победу над Ираном 

Сборная России одержала победу над Ираном в товарищеском матче. Встреча состоялась в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу российской команды. Главным арбитром игры был назначен Ильгиз Танташев.

Оба гола хозяева забили ещё до перерыва. На 21-й минуте капитан российской сборной Александр Головин открыл счёт и вывел свою команду вперёд.

Через 15 минут полузащитник вновь оказался в центре внимания. На 36-й минуте Головин получил возможность исполнить штрафной удар и не упустил свой шанс. Точный удар позволил капитану оформить дубль и установить окончательный результат встречи — 2:0.

После перерыва счёт больше не изменился. Российская команда сохранила преимущество до финального свистка и завершила матч победой над одним из сильнейших соперников в рамках нынешнего товарищеского отрезка.

Следующий контрольный матч сборная России проведёт 3 октября. Команда Валерия Карпина сыграет с Намибией в Екатеринбурге, начало встречи запланировано на 18:00 мск. Ещё одна игра состоится 6 октября в Нижнем Новгороде — соперником россиян станет Нигерия. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

В актуальном рейтинге ФИФА сборная России располагается на 35-й позиции. Иран занимает 22-е место, Нигерия находится на 26-й строчке, а Намибия — на 118-й.

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