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Румыния - Босния и Герцеговина 28 сентября обзор матча

Дата публикации: 29-09-2026
Румыния
Румыния
2 : 4
Босния
Босния
Составы команд
Румыния
Босния и Герцеговина
1РумынияврЙонуц Раду
15РумыниязщАндрей Буркэ
81'
3РумыниязщМатей Илие
23РумыниязщЛисав Наиф Эйссат
17РумыниязщВладимир Скречу
65'
4РумынияпзАндрей Коубиш
10РумынияпзНиколае Станчу
65'
13РумынияпзВалентин Михэйлэ
46'
20РумынияпзДариус Олару
46'
22РумынияпзВлад Драгомир
11РумыниянпДаниэль Бырлиджа
8РумынияпзАлександру Чикылдэу
46'
9РумыниянпЛуис Мунтяну
46'
19РумынияпзДавид Матей
65'
21РумыниянпОлимпиу Моруцан
65'
2РумыниязщТони Страта
81'
22Босния и ГерцеговинаврМартин Зломислич
18Босния и ГерцеговиназщНикола Катич
4Босния и ГерцеговиназщТарик Мухаремович
5Босния и ГерцеговиназщСеад Колашинац
81'
15Босния и ГерцеговиназщАмар Мемич
20Босния и ГерцеговинапзЭсмир Байрактаревич
63'
13Босния и ГерцеговинапзИван Башич
19Босния и ГерцеговинапзКерим-Сэм Алайбегович
8Босния и ГерцеговинапзАрмин Гигович
81'
16Босния и ГерцеговинапзЭрмин Махмич
63'
23Босния и ГерцеговинанпХарис Табакович
74'
10Босния и ГерцеговинанпЭрмедин Демирович
63'
17Босния и ГерцеговинанпАйдин Хасич
63'
11Босния и ГерцеговинанпЙово Лукич
74'
2Босния и ГерцеговиназщНихад Муякич
81'
6Босния и ГерцеговинапзБеньямин Тахирович
81'
Запасные
12РумынияврОтто Хиндрих
16РумынияврВалентин Кожокару
5РумыниязщВирджил Гицэ
14РумыниязщАндрей Борза
6РумынияпзТудор Бэлуцэ
7РумынияпзФлорин Тэнасе
18РумынияпзКэтэлин Кыржан
1Босния и ГерцеговинаврМладен Юркас
12АвстрияврСалько Хамзич
3Босния и ГерцеговиназщАрьян Малич
7ШвециязщЗинедин Смайлович
21Босния и ГерцеговиназщСтепан Раделич
9Босния и ГерцеговинапзЛука Джурич
14Босния и ГерцеговинапзИван Шуньич
Главные тренеры
РумынияГеорге Хаджи
Босния и ГерцеговинаСергей Барбарез
Голы
Армин Гигович
Эсмир Байрактаревич
0:1
12'
Тарик Мухаремович
Иван Башич
0:2
19'
Даниэль Бырлиджа
Лисав Наиф Эйссат
1:2
28'
Харис Табакович
1:3
40'
Эрмин Махмич
Эсмир Байрактаревич
1:4
55'
Александру Чикылдэу
2:4
62'
Наказания
Эрмин Махмич
16'
Тарик Мухаремович
81'
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