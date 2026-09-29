Румыния - Босния и Герцеговина 28 сентября обзор матча
Дата публикации: 29-09-2026
Румыния
2 : 4
Босния
Составы команд
Румыния
Босния и Герцеговина
|1
|вр
|Йонуц Раду
|15
|зщ
|Андрей Буркэ
81'
|3
|зщ
|Матей Илие
|23
|зщ
|Лисав Наиф Эйссат
|17
|зщ
|Владимир Скречу
65'
|4
|пз
|Андрей Коубиш
|10
|пз
|Николае Станчу
65'
|13
|пз
|Валентин Михэйлэ
46'
|20
|пз
|Дариус Олару
46'
|22
|пз
|Влад Драгомир
|11
|нп
|Даниэль Бырлиджа
|8
|пз
|Александру Чикылдэу
46'
|9
|нп
|Луис Мунтяну
46'
|19
|пз
|Давид Матей
65'
|21
|нп
|Олимпиу Моруцан
65'
|2
|зщ
|Тони Страта
81'
|22
|вр
|Мартин Зломислич
|18
|зщ
|Никола Катич
|4
|зщ
|Тарик Мухаремович
|5
|зщ
|Сеад Колашинац
81'
|15
|зщ
|Амар Мемич
|20
|пз
|Эсмир Байрактаревич
63'
|13
|пз
|Иван Башич
|19
|пз
|Керим-Сэм Алайбегович
|8
|пз
|Армин Гигович
81'
|16
|пз
|Эрмин Махмич
63'
|23
|нп
|Харис Табакович
74'
|10
|нп
|Эрмедин Демирович
63'
|17
|нп
|Айдин Хасич
63'
|11
|нп
|Йово Лукич
74'
|2
|зщ
|Нихад Муякич
81'
|6
|пз
|Беньямин Тахирович
81'
Запасные
|12
|вр
|Отто Хиндрих
|16
|вр
|Валентин Кожокару
|5
|зщ
|Вирджил Гицэ
|14
|зщ
|Андрей Борза
|6
|пз
|Тудор Бэлуцэ
|7
|пз
|Флорин Тэнасе
|18
|пз
|Кэтэлин Кыржан
|1
|вр
|Младен Юркас
|12
|вр
|Салько Хамзич
|3
|зщ
|Арьян Малич
|7
|зщ
|Зинедин Смайлович
|21
|зщ
|Степан Раделич
|9
|пз
|Лука Джурич
|14
|пз
|Иван Шуньич
Главные тренеры
|Георге Хаджи
|Сергей Барбарез
Голы
Армин Гигович
Эсмир Байрактаревич
0:1
12'
Тарик Мухаремович
Иван Башич
0:2
19'
Даниэль Бырлиджа
Лисав Наиф Эйссат
1:2
28'
Харис Табакович
1:3
40'
Эрмин Махмич
Эсмир Байрактаревич
1:4
55'
Александру Чикылдэу
2:4
62'
Наказания
Эрмин Махмич
16'
Тарик Мухаремович
81'
Северная Ирландия - Венгрия 28 сентября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Латвия - Кипр 28 сентября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Грузия - Украина 28 сентября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Норвегия - Португалия 27 сентября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Германия - Греция 27 сентября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...