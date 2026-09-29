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Без голов в Хельсинки: Финляндия и Беларусь завершили матч вничью

Дата публикации: 29-09-2026 23:36

Финляндия и Беларусь завершили матч вничью 

Во вторник, 29 сентября, в Хельсинки состоялась встреча второго тура первой группы Лиги наций УЕФА (Лига C), в которой сборная Финляндии принимала национальную команду Беларуси. Поединок на стадионе «Олимпийский» завершился без забитых мячей — 0:0.

Команды провели довольно равный матч, однако ни одной из сторон так и не удалось довести свои атаки до взятия ворот. Финляндия не смогла развить успешный старт турнира, а Беларусь после поражения в первом туре сумела заработать первый турнирный балл.

После двух сыгранных туров финская сборная продолжает возглавлять первую группу. В активе команды четыре очка. Беларусь располагается на третьей позиции, набрав одно очко.

В стартовом туре Финляндия уверенно разобралась с Сан-Марино на выезде. Встреча завершилась крупной победой финнов со счётом 7:0. Беларусь, напротив, начала турнир с поражения: команда уступила Албании в гостевом матче — 0:2.

Нулевая ничья в Хельсинки позволила белорусской сборной прервать неудачную серию и записать первое очко в таблицу Лиги наций.

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