Грузия - Украина 28 сентября обзор матча
Дата публикации: 28-09-2026
Грузия
0 : 0
Украина
Составы команд
Грузия
Украина
|1
|вр
|Георгий Мамардашвили
|5
|зщ
|Саба Гогличидзе
|3
|зщ
|Лаша Двали
|4
|зщ
|Лука Лочошвили
|2
|зщ
|Отар Какабадзе
|19
|зщ
|Георгий Цитаишвили
|6
|пз
|Георгий Кочорашвили
90+2'
|10
|пз
|Георгий Чакветадзе
73'
|8
|пз
|Отар Китеишвили
73'
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
|22
|нп
|Жорж Микаутадзе
67'
|17
|нп
|Георгий Квернадзе
67'
|14
|пз
|Анзор Меквабишвили
73'
|9
|нп
|Зурико Давиташвили
73'
|18
|пз
|Иракли Егоян
90+2'
|12
|вр
|Анатолий Трубин
|5
|зщ
|Валерий Бондарь
|3
|зщ
|Эдуард Сарапий
|4
|зщ
|Тарас Михавко
|2
|зщ
|Богдан Михайличенко
|11
|пз
|Владислав Ванат
46'
|20
|пз
|Александр Зубков
79'
|17
|пз
|Александр Пихаленок
46'
|19
|пз
|Егор Назарина
|21
|нп
|Максим Хлань
65'
|8
|нп
|Матвей Пономаренко
46'
|18
|пз
|Олег Очеретько
46'
|14
|нп
|Даниил Сикан
46'
|9
|нп
|Роман Яремчук
46'
|10
|пз
|Николай Шапаренко
65'
|15
|пз
|Виктор Цыганков
79'
Запасные
|13
|вр
|Давид Кереселидзе
|23
|вр
|Лука Гугешашвили
|16
|зщ
|Саба Харебашвили
|20
|зщ
|Саба Сазонов
|21
|зщ
|Джемал Табидзе
|15
|пз
|Гизо Мамагеишвили
|12
|пз
|Саба Лобжанидзе
|11
|нп
|Буду Зивзивадзе
|1
|вр
|Георгий Ермаков
|23
|вр
|Дмитрий Ризнык
|13
|зщ
|Илья Забарный
|22
|зщ
|Николай Матвиенко
|6
|пз
|Владимир Бражко
|7
|пз
|Андрей Ярмоленко
|16
|пз
|Владислав Велетень
Главные тренеры
|Рамаз Сванадзе
|Андреа Мальдера
Наказания
Владислав Ванат
17'
Даниил Сикан
46'
Саба Гогличидзе
54'
Валерий Бондарь
75'
Анзор Меквабишвили
81'
Олег Очеретько
89'
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