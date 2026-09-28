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Грузия - Украина 28 сентября обзор матча

Дата публикации: 28-09-2026
Грузия
Грузия
0 : 0
Украина
Украина
Составы команд
Грузия
Украина
1ГрузияврГеоргий Мамардашвили
5ГрузиязщСаба Гогличидзе
3ГрузиязщЛаша Двали
4ГрузиязщЛука Лочошвили
2ГрузиязщОтар Какабадзе
19ГрузиязщГеоргий Цитаишвили
6ГрузияпзГеоргий Кочорашвили
90+2'
10ГрузияпзГеоргий Чакветадзе
73'
8ГрузияпзОтар Китеишвили
73'
7ГрузиянпХвича Кварацхелия
22ГрузиянпЖорж Микаутадзе
67'
17ГрузиянпГеоргий Квернадзе
67'
14ГрузияпзАнзор Меквабишвили
73'
9ГрузиянпЗурико Давиташвили
73'
18ГрузияпзИракли Егоян
90+2'
12УкраинаврАнатолий Трубин
5УкраиназщВалерий Бондарь
3УкраиназщЭдуард Сарапий
4УкраиназщТарас Михавко
2УкраиназщБогдан Михайличенко
11УкраинапзВладислав Ванат
46'
20УкраинапзАлександр Зубков
79'
17УкраинапзАлександр Пихаленок
46'
19УкраинапзЕгор Назарина
21УкраинанпМаксим Хлань
65'
8УкраинанпМатвей Пономаренко
46'
18УкраинапзОлег Очеретько
46'
14УкраинанпДаниил Сикан
46'
9УкраинанпРоман Яремчук
46'
10УкраинапзНиколай Шапаренко
65'
15УкраинапзВиктор Цыганков
79'
Запасные
13ГрузияврДавид Кереселидзе
23ГрузияврЛука Гугешашвили
16ГрузиязщСаба Харебашвили
20ГрузиязщСаба Сазонов
21ГрузиязщДжемал Табидзе
15ГрузияпзГизо Мамагеишвили
12ГрузияпзСаба Лобжанидзе
11ГрузиянпБуду Зивзивадзе
1УкраинаврГеоргий Ермаков
23УкраинаврДмитрий Ризнык
13УкраиназщИлья Забарный
22УкраиназщНиколай Матвиенко
6УкраинапзВладимир Бражко
7УкраинапзАндрей Ярмоленко
16УкраинапзВладислав Велетень
Главные тренеры
ГрузияРамаз Сванадзе
ИталияАндреа Мальдера
Наказания
Владислав Ванат
17'
Даниил Сикан
46'
Саба Гогличидзе
54'
Валерий Бондарь
75'
Анзор Меквабишвили
81'
Олег Очеретько
89'
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