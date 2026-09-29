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Бельгия - Франция 28 сентября обзор матча

Дата публикации: 29-09-2026
Бельгия
Бельгия
0 : 1
Франция
Франция
Составы команд
Бельгия
Франция
1БельгияврСенне Ламменс
21БельгиязщТимоти Кастань
15БельгиязщНатан Нгой
4БельгиязщБрандон Мехеле
18БельгиязщЙоакин Сейс
68'
7БельгияпзКевин Де Брёйне
63'
8БельгияпзЮри Тилеманс
19БельгияпзДиегу Морейра
63'
10БельгияпзМика Годтс
6БельгияпзРомео Лавиа
85'
17БельгиянпШарль Де Кетеларе
85'
14БельгияпзДоди Лукебакио
63'
20БельгияпзХанс Ванакен
63'
5БельгиязщМаксим Де Кёйпер
68'
23БельгияпзНиколас Раскин
85'
22БельгиянпМатиас Фернандес-Пардо
85'
16ФранцияврМик Меньян
17ФранциязщМаксанс Лакруа
22ФранциязщЖереми Жаке
2ФранциязщПьер Калюлю
13ФранцияпзАнди Диуф
6ФранцияпзЭдуарду Камавинга
21ФранцияпзЛукаш Да Кунья
90'
12ФранцияпзБрэдли Баркола
77'
20ФранциянпДезире Дуэ
19ФранциянпЭстебан Леполь
68'
18ФранциянпМагнес Аклиуш
77'
7ФранциянпУсман Дембеле
68'
9ФранцияпзРайан Шерки
77'
11ФранциянпМайкл Олисе
77'
8ФранцияпзМану Коне
90'
Запасные
12БельгияврМартен Вандевордт
13БельгияврЯри Де Бюссер
2БельгиязщЗено Дебаст
3БельгиязщКони де Винтер
16БельгияпзМандела Кейта
9БельгиянпРомелу Лукаку
11БельгиянпЛуа Опенда
1ФранцияврГийом Рест
23ФранцияврЖан Бутез
3ФранциязщАдриен Трюффер
4ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
5ФранциязщЖюль Кунде
15ФранциязщЛени Йоро
14ФранцияпзАдриен Рабьо
Главные тренеры
НидерландыМарк ван Боммел
ФранцияЗинедин Зидан
Голы
Майкл Олисе
Райан Шерки
0:1
88'
Наказания
Диегу Морейра
42'
Кевин Де Брёйне
57'
Юри Тилеманс
66'
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