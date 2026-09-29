Бельгия - Франция 28 сентября обзор матча
Дата публикации: 29-09-2026
Бельгия
0 : 1
Франция
Составы команд
Бельгия
Франция
|1
|вр
|Сенне Ламменс
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|15
|зщ
|Натан Нгой
|4
|зщ
|Брандон Мехеле
|18
|зщ
|Йоакин Сейс
68'
|7
|пз
|Кевин Де Брёйне
63'
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|19
|пз
|Диегу Морейра
63'
|10
|пз
|Мика Годтс
|6
|пз
|Ромео Лавиа
85'
|17
|нп
|Шарль Де Кетеларе
85'
|14
|пз
|Доди Лукебакио
63'
|20
|пз
|Ханс Ванакен
63'
|5
|зщ
|Максим Де Кёйпер
68'
|23
|пз
|Николас Раскин
85'
|22
|нп
|Матиас Фернандес-Пардо
85'
|16
|вр
|Мик Меньян
|17
|зщ
|Максанс Лакруа
|22
|зщ
|Жереми Жаке
|2
|зщ
|Пьер Калюлю
|13
|пз
|Анди Диуф
|6
|пз
|Эдуарду Камавинга
|21
|пз
|Лукаш Да Кунья
90'
|12
|пз
|Брэдли Баркола
77'
|20
|нп
|Дезире Дуэ
|19
|нп
|Эстебан Леполь
68'
|18
|нп
|Магнес Аклиуш
77'
|7
|нп
|Усман Дембеле
68'
|9
|пз
|Райан Шерки
77'
|11
|нп
|Майкл Олисе
77'
|8
|пз
|Ману Коне
90'
Запасные
|12
|вр
|Мартен Вандевордт
|13
|вр
|Яри Де Бюссер
|2
|зщ
|Зено Дебаст
|3
|зщ
|Кони де Винтер
|16
|пз
|Мандела Кейта
|9
|нп
|Ромелу Лукаку
|11
|нп
|Луа Опенда
|1
|вр
|Гийом Рест
|23
|вр
|Жан Бутез
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|4
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|5
|зщ
|Жюль Кунде
|15
|зщ
|Лени Йоро
|14
|пз
|Адриен Рабьо
Главные тренеры
|Марк ван Боммел
|Зинедин Зидан
Голы
Майкл Олисе
Райан Шерки
0:1
88'
Наказания
Диегу Морейра
42'
Кевин Де Брёйне
57'
Юри Тилеманс
66'
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