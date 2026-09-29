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Турция - Италия 28 сентября обзор матча

Дата публикации: 29-09-2026
Турция
Турция
1 : 4
Италия
Италия
Составы команд
Турция
Италия
1ТурцияврАлтай Байындыр
2ТурциязщЗеки Челик
3ТурциязщМерих Демирал
46'
13ТурциязщЭрен Эльмалы
15ТурциязщОзан Кабак
5ТурцияпзСалих Озджан
76'
10ТурцияпзАрда Гюлер
18ТурцияпзОгуз Айдын
6ТурцияпзОркун Кёкчю
46'
11ТурцияпзДжан Узун
46'
21ТурциянпБарыш Алпер Йылмаз
80'
14ТурциязщАбдюлькерим Бардакджи
46'
16ТурцияпзИсмаиль Юксек
46'
7ТурцияпзКерем Актюркоглу
46'
8ТурцияпзДемир Тыкназ
76'
9ТурциянпДениз Гюль
80'
1ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
19ИталиязщДжорджио Скальвини
21ИталиязщАлессандро Бастони
2ИталиязщМикаель Кайоде
3ИталиязщМаттео Руджери
16ИталияпзДавиде Фраттези
82'
8ИталияпзСандро Тонали
6ИталияпзНиколо Фаджоли
76'
10ИталиянпДжакомо Распадори
46'
7ИталиянпФранческо Эспозито
76'
23ИталиянпСебастьяно Эспозито
63'
17ИталиянпНиколо Камбьяги
46'
15ИталияпзИсса Думбия
63'
4ИталияпзАлессандро Романо
76'
11ИталиянпДжанлука Скамакка
76'
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
82'
Запасные
12ТурцияврМухаммед Шенгезер
23ТурцияврОкан Коджук
4ТурциязщСамет Акайдын
20ТурциязщФерди Кадыоглу
19ТурцияпзЮнус Акгюн
22ТурцияпзМустафа Эскихеллач
17ТурциянпИрфан Кахведжи
12ИталияврМарко Карнезекки
14ИталияврГульельмо Викарио
5ИталиязщРиккардо Калафьори
20ИталиязщДаниэле Гиларди
13ИталияпзРоландо Мандрагора
18ИталияпзАнтонио Вергара
9ИталиянпМойзе Кин
Главные тренеры
ИталияВинченцо Монтелла
ИталияРоберто Манчини
Голы
Алессандро Бастони
0:1
9'
Давиде Фраттези
Микаель Кайоде
0:2
22'
Микаель Кайоде
Франческо Эспозито
0:3
27'
Барыш Алпер Йылмаз
Огуз Айдын
1:3
47'
Франческо Эспозито
Сандро Тонали
1:4
50'
Наказания
Джан Узун
38'
Барыш Алпер Йылмаз
54'
Озан Кабак
72'
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