Турция - Италия 28 сентября обзор матча
Дата публикации: 29-09-2026
Турция
1 : 4
Италия
Составы команд
Турция
Италия
|1
|вр
|Алтай Байындыр
|2
|зщ
|Зеки Челик
|3
|зщ
|Мерих Демирал
46'
|13
|зщ
|Эрен Эльмалы
|15
|зщ
|Озан Кабак
|5
|пз
|Салих Озджан
76'
|10
|пз
|Арда Гюлер
|18
|пз
|Огуз Айдын
|6
|пз
|Оркун Кёкчю
46'
|11
|пз
|Джан Узун
46'
|21
|нп
|Барыш Алпер Йылмаз
80'
|14
|зщ
|Абдюлькерим Бардакджи
46'
|16
|пз
|Исмаиль Юксек
46'
|7
|пз
|Керем Актюркоглу
46'
|8
|пз
|Демир Тыкназ
76'
|9
|нп
|Дениз Гюль
80'
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|19
|зщ
|Джорджио Скальвини
|21
|зщ
|Алессандро Бастони
|2
|зщ
|Микаель Кайоде
|3
|зщ
|Маттео Руджери
|16
|пз
|Давиде Фраттези
82'
|8
|пз
|Сандро Тонали
|6
|пз
|Николо Фаджоли
76'
|10
|нп
|Джакомо Распадори
46'
|7
|нп
|Франческо Эспозито
76'
|23
|нп
|Себастьяно Эспозито
63'
|17
|нп
|Николо Камбьяги
46'
|15
|пз
|Исса Думбия
63'
|4
|пз
|Алессандро Романо
76'
|11
|нп
|Джанлука Скамакка
76'
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
82'
Запасные
|12
|вр
|Мухаммед Шенгезер
|23
|вр
|Окан Коджук
|4
|зщ
|Самет Акайдын
|20
|зщ
|Ферди Кадыоглу
|19
|пз
|Юнус Акгюн
|22
|пз
|Мустафа Эскихеллач
|17
|нп
|Ирфан Кахведжи
|12
|вр
|Марко Карнезекки
|14
|вр
|Гульельмо Викарио
|5
|зщ
|Риккардо Калафьори
|20
|зщ
|Даниэле Гиларди
|13
|пз
|Роландо Мандрагора
|18
|пз
|Антонио Вергара
|9
|нп
|Мойзе Кин
Главные тренеры
|Винченцо Монтелла
|Роберто Манчини
Голы
Алессандро Бастони
0:1
9'
Давиде Фраттези
Микаель Кайоде
0:2
22'
Микаель Кайоде
Франческо Эспозито
0:3
27'
Барыш Алпер Йылмаз
Огуз Айдын
1:3
47'
Франческо Эспозито
Сандро Тонали
1:4
50'
Наказания
Джан Узун
38'
Барыш Алпер Йылмаз
54'
Озан Кабак
72'
Швеция - Польша 28 сентября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Румыния - Босния и Герцеговина 28 сентября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Северная Ирландия - Венгрия 28 сентября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Бельгия - Франция (28.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27
28 сентября 2026
Футбол - Лига наций УЕФА...
28 сентября 2026
Футбол - Лига наций УЕФА...
Турция - Италия (28.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27
28 сентября 2026
Футбол - Лига наций УЕФА...
28 сентября 2026
Футбол - Лига наций УЕФА...