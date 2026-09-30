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Англия обыграла Чехию в Праге и набрала первые очки в Лиге наций

Дата публикации: 30-09-2026 01:13

Англия обыграла Чехию в Праге и набрала первые очки в Лиге наций 

Сборная Англии одержала первую победу в нынешнем розыгрыше Лиги наций. Во втором туре Лиги A английская команда на выезде обыграла Чехию со счётом 2:0. Матч состоялся на пражской «Фортуна Арене», а главным арбитром встречи был турецкий судья Халил Мелер.

Ключевым эпизодом первого тайма стало удаление игрока хозяев. На 25-й минуте красную карточку получил полузащитник Чехии Павел Шульц, после чего сборной Англии предстояло провести оставшуюся часть матча в большинстве.

Однако открыть счёт англичанам удалось только после перерыва. На 47-й минуте Энтони Гордон воспользовался своим шансом и отправил мяч в ворота чешской команды. Гости вышли вперёд — 1:0.

На 69-й минуте преимущество Англии стало двукратным. Гарри Кейн забил второй мяч своей сборной и практически снял вопрос о победителе встречи.

До финального свистка хозяевам не удалось изменить ситуацию. Англия довела матч до победы со счётом 2:0 и записала в актив первые три очка турнира.

После двух туров Чехия занимает последнее место в группе C, не набрав ни одного очка. Английская сборная с тремя баллами располагается на второй позиции.

Действующим победителем Лиги наций остаётся Португалия. В финале предыдущего розыгрыша португальская команда сыграла с Испанией 2:2, а затем выиграла серию пенальти со счётом 5:3.

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