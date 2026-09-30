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Австралия - Бразилия 29 сентября обзор матча

Дата публикации: 30-09-2026
Австралия
Австралия
2 : 4
Бразилия
Бразилия
Составы команд
Австралия
Бразилия
18АвстралияврПатрик Бич
4АвстралиязщДжейкоб Итальяно
83'
3АвстралиязщАлессандро Чиркати
19АвстралиязщГарри Суттар
25АвстралиязщЛукас Херрингтон
16АвстралиязщАзиз Бехич
22АвстралияпзДжексон Ирвайн
88'
24АвстралияпзПол Окон-Энгстлер
82'
8АвстралияпзКоннор Меткалф
69'
17АвстралиянпНестори Иранкунда
82'
26АвстралиянпТете Йенги
88'
14АвстралияпзРайли Макгри
69'
11АвстралияпзМаркус Юнис
82'
13АвстралияпзЭйден О'Нил
82'
6АвстралиязщДжейсон Джерия
83'
7АвстралияпзПатрик Язбек
88'
10АвстралиянпНишан Велупиллай
88'
12Бразилиявр Отавио
2Бразилиязщ Вандерсон
61'
24БразилиязщЖаир Кунья
88'
3БразилиязщГабриэл Магальяйнс
16БразилиязщМауро Жуниор
88'
8БразилияпзБруно Гимарайнс
83'
5Бразилияпз Данило
88'
25БразилияпзГабриэл Бонтемпо
61'
26Бразилияпз Райан
61'
7Бразилияпз Винисиус Жуниор
83'
10Бразилияпз Рафинья
46'
9Бразилияпз Эндрик
46'
13Бразилиязщ Матеузиньо
61'
21БразилияпзАндрей Сантос
61'
11Бразилиянп Эстевао
61'
22БразилияпзСамуэл Лино
83'
20Бразилияпз Мартинелли
83'
15БразилиязщАртур Диас
88'
14БразилиязщВитор Рейс
88'
17БразилияпзБрено Бидон
88'
Запасные
1АвстралияврДжейкоб Чапман
12АвстралияврПол Иззо
5АвстралиязщКейси Бос
2АвстралиязщМилош Дегенек
15АвстралиязщДилан Леонард
21АвстралиязщКили Адамсон
20АвстралияпзЭли Адамс
23АвстралиянпЯя Дукули
1БразилияврУго Соуза
23БразилияврПедро Мориско
6БразилиязщДуглас Сантос
4Бразилиязщ Маркиньос
18БразилияпзДуглас Луис
19БразилиянпПедро Абреу
Главные тренеры
АвстралияТони Попович
ИталияКарло Анчелотти
Голы
Вандерсон
Габриэл Бонтемпо
0:1
3'
Алессандро Чиркати
1:1
30'
Коннор Меткалф
Алессандро Чиркати
2:1
34'
Рафинья
2:2
45+1'
Бруно Гимарайнс
Эндрик
2:3
70'
Винисиус Жуниор
2:4
80'
Наказания
Габриэл Магальяйнс
40'
Нестори Иранкунда
57'
Гарри Суттар
68'
Эндрик
69'
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