Австралия - Бразилия 29 сентября обзор матча
Дата публикации: 30-09-2026
Австралия
2 : 4
Бразилия
Составы команд
Австралия
Бразилия
|18
|вр
|Патрик Бич
|4
|зщ
|Джейкоб Итальяно
83'
|3
|зщ
|Алессандро Чиркати
|19
|зщ
|Гарри Суттар
|25
|зщ
|Лукас Херрингтон
|16
|зщ
|Азиз Бехич
|22
|пз
|Джексон Ирвайн
88'
|24
|пз
|Пол Окон-Энгстлер
82'
|8
|пз
|Коннор Меткалф
69'
|17
|нп
|Нестори Иранкунда
82'
|26
|нп
|Тете Йенги
88'
|14
|пз
|Райли Макгри
69'
|11
|пз
|Маркус Юнис
82'
|13
|пз
|Эйден О'Нил
82'
|6
|зщ
|Джейсон Джерия
83'
|7
|пз
|Патрик Язбек
88'
|10
|нп
|Нишан Велупиллай
88'
|12
|вр
|Отавио
|2
|зщ
|Вандерсон
61'
|24
|зщ
|Жаир Кунья
88'
|3
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|16
|зщ
|Мауро Жуниор
88'
|8
|пз
|Бруно Гимарайнс
83'
|5
|пз
|Данило
88'
|25
|пз
|Габриэл Бонтемпо
61'
|26
|пз
|Райан
61'
|7
|пз
|Винисиус Жуниор
83'
|10
|пз
|Рафинья
46'
|9
|пз
|Эндрик
46'
|13
|зщ
|Матеузиньо
61'
|21
|пз
|Андрей Сантос
61'
|11
|нп
|Эстевао
61'
|22
|пз
|Самуэл Лино
83'
|20
|пз
|Мартинелли
83'
|15
|зщ
|Артур Диас
88'
|14
|зщ
|Витор Рейс
88'
|17
|пз
|Брено Бидон
88'
Запасные
|1
|вр
|Джейкоб Чапман
|12
|вр
|Пол Иззо
|5
|зщ
|Кейси Бос
|2
|зщ
|Милош Дегенек
|15
|зщ
|Дилан Леонард
|21
|зщ
|Кили Адамсон
|20
|пз
|Эли Адамс
|23
|нп
|Яя Дукули
|1
|вр
|Уго Соуза
|23
|вр
|Педро Мориско
|6
|зщ
|Дуглас Сантос
|4
|зщ
|Маркиньос
|18
|пз
|Дуглас Луис
|19
|нп
|Педро Абреу
Главные тренеры
|Тони Попович
|Карло Анчелотти
Голы
Вандерсон
Габриэл Бонтемпо
0:1
3'
Алессандро Чиркати
1:1
30'
Коннор Меткалф
Алессандро Чиркати
2:1
34'
Рафинья
2:2
45+1'
Бруно Гимарайнс
Эндрик
2:3
70'
Винисиус Жуниор
2:4
80'
Наказания
Габриэл Магальяйнс
40'
Нестори Иранкунда
57'
Гарри Суттар
68'
Эндрик
69'
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