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Словения - Северная Македония 29 сентября обзор матча

Дата публикации: 30-09-2026
Словения
Словения
2 : 0
Северная Македония
Северная Македония
Составы команд
Словения
Северная Македония
1СловенияврЯн Облак
2СловениязщЖан Карничник
23СловениязщДавид Брекало
6СловениязщЯка Бийол
13СловениязщЭрик Янжа
21СловениязщВанья Дркушич
85'
22СловенияпзАдам Черин
85'
15СловенияпзДаниэль Штурм
8СловенияпзСанди Ловрич
71'
7СловениянпТьяш Бегич
71'
18СловениянпЖан Випотник
71'
20СловенияпзАлёша Матко
71'
4СловенияпзМарк Забуковник
71'
11СловениянпЖан Целар
71'
17СловениязщДавид Зец
85'
10СловенияпзТими Элшник
85'
23Северная МакедонияврСтоле Димитриевски
13Северная МакедониязщАнес Меличи
71'
3Северная МакедониязщДин Аломерович
80'
4Северная МакедониязщАндрей Стойчевски
14Северная МакедониязщМарио Младеновски
15Северная МакедонияпзАгон Элези
61'
16Северная МакедонияпзMatej Gashtarov
7Северная МакедонияпзЭлиф Элмас
21Северная МакедонияпзЯни Атанасов
71'
20Северная МакедониянпДимитар Митровски
61'
17Северная МакедониянпАзер Омерагич
10Северная МакедонияпзЭнис Барди
61'
22Северная МакедониянпХристьян Малески
61'
6Северная МакедониязщВисар Муслиу
71'
8Северная МакедонияпзЛука Станковски
71'
9Северная МакедониянпБоян Миовски
80'
Запасные
12СловенияврМатевж Видовшек
16СловенияврЖан-Люк Лебан
3СловениязщЮре Балковец
5СловениязщСрджан Кузмич
14СловенияпзТамар Светлин
19СловенияпзТоми Хорват
9СловениянпАндраж Шпорар
1Северная МакедонияврДавор Талески
12Северная МакедонияврДамьян Шишковски
5Северная МакедониязщДжоко Зайков
18Северная МакедониязщДжордже Дьеков
2Северная МакедонияпзБоян Илиевски
19Северная МакедонияпзЛюпче Дориев
11Северная МакедониянпЭльмин Растодер
Главные тренеры
СловенияБоштьян Цесар
Северная МакедонияГоце Седлоски
Голы
Санди Ловрич
Тьяш Бегич
1:0
55'
Алёша Матко
Даниэль Штурм
2:0
82'
Наказания
Андрей Стойчевски
51'
Яни Атанасов
57'
Алёша Матко
78'
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