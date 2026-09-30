Словения - Северная Македония 29 сентября обзор матча
Дата публикации: 30-09-2026
Словения
2 : 0
Северная Македония
Составы команд
Словения
Северная Македония
|1
|вр
|Ян Облак
|2
|зщ
|Жан Карничник
|23
|зщ
|Давид Брекало
|6
|зщ
|Яка Бийол
|13
|зщ
|Эрик Янжа
|21
|зщ
|Ванья Дркушич
85'
|22
|пз
|Адам Черин
85'
|15
|пз
|Даниэль Штурм
|8
|пз
|Санди Ловрич
71'
|7
|нп
|Тьяш Бегич
71'
|18
|нп
|Жан Випотник
71'
|20
|пз
|Алёша Матко
71'
|4
|пз
|Марк Забуковник
71'
|11
|нп
|Жан Целар
71'
|17
|зщ
|Давид Зец
85'
|10
|пз
|Тими Элшник
85'
|23
|вр
|Столе Димитриевски
|13
|зщ
|Анес Меличи
71'
|3
|зщ
|Дин Аломерович
80'
|4
|зщ
|Андрей Стойчевски
|14
|зщ
|Марио Младеновски
|15
|пз
|Агон Элези
61'
|16
|пз
|Matej Gashtarov
|7
|пз
|Элиф Элмас
|21
|пз
|Яни Атанасов
71'
|20
|нп
|Димитар Митровски
61'
|17
|нп
|Азер Омерагич
|10
|пз
|Энис Барди
61'
|22
|нп
|Христьян Малески
61'
|6
|зщ
|Висар Муслиу
71'
|8
|пз
|Лука Станковски
71'
|9
|нп
|Боян Миовски
80'
Запасные
|12
|вр
|Матевж Видовшек
|16
|вр
|Жан-Люк Лебан
|3
|зщ
|Юре Балковец
|5
|зщ
|Срджан Кузмич
|14
|пз
|Тамар Светлин
|19
|пз
|Томи Хорват
|9
|нп
|Андраж Шпорар
|1
|вр
|Давор Талески
|12
|вр
|Дамьян Шишковски
|5
|зщ
|Джоко Зайков
|18
|зщ
|Джордже Дьеков
|2
|пз
|Боян Илиевски
|19
|пз
|Люпче Дориев
|11
|нп
|Эльмин Растодер
Главные тренеры
|Боштьян Цесар
|Гоце Седлоски
Голы
Санди Ловрич
Тьяш Бегич
1:0
55'
Алёша Матко
Даниэль Штурм
2:0
82'
Наказания
Андрей Стойчевски
51'
Яни Атанасов
57'
Алёша Матко
78'
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