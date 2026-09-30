Испания - Хорватия 29 сентября обзор матча
Дата публикации: 30-09-2026
Испания
4 : 1
Хорватия
Составы команд
Испания
Хорватия
|23
|вр
|Унай Симон
|12
|зщ
|Марк Пубиль
|5
|зщ
|Пау Кубарси
|22
|зщ
|Марк Кукурелья
|2
|зщ
|Дин Хёйсен
|8
|пз
|Фабиан Руис
57'
|18
|пз
|Мартин Субименди
72'
|9
|пз
|Фермин Лопес
57'
|19
|нп
|Ламин Ямаль
68'
|15
|нп
|Алекс Баэна
68'
|21
|нп
|Микель Оярсабаль
|6
|пз
|Микель Мерино
57'
|20
|пз
|Педри
57'
|11
|пз
|Виктор Муньос
68'
|17
|нп
|Нико Уильямс
68'
|16
|пз
|Родри
72'
|1
|вр
|Доминик Ливакович
|4
|зщ
|Йошко Гвардиол
|14
|зщ
|Иван Перишич
72'
|2
|зщ
|Иван Смолчич
|3
|зщ
|Марин Понграчич
46'
|6
|зщ
|Йосип Шутало
|8
|пз
|Матео Ковачич
60'
|17
|пз
|Петар Сучич
81'
|22
|пз
|Йосип Мишич
|19
|пз
|Марко Пашалич
|20
|нп
|Дион Белё
60'
|5
|зщ
|Лука Вушкович
46'
|15
|пз
|Марио Пашалич
60'
|11
|нп
|Анте Будимир
60'
|7
|пз
|Франьо Иванович
72'
|10
|пз
|Лука Модрич
81'
Запасные
|1
|вр
|Давид Райя
|13
|вр
|Хосеп Мартинес
|3
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|4
|зщ
|Иван Фреснеда
|14
|зщ
|Эмерик Лапорт
|10
|пз
|Дани Ольмо
|7
|нп
|Ферран Торрес
|12
|вр
|Ивор Пандур
|23
|вр
|Доминик Котарски
|13
|пз
|Никола Влашич
|16
|пз
|Мартин Батурина
|21
|пз
|Лука Сучич
|18
|пз
|Кристиян Якич
|9
|нп
|Андрей Крамарич
Главные тренеры
|Луис де ла Фуэнте
|Славен Билич
Голы
Ламин Ямаль
Алекс Баэна
1:0
2'
Дион Белё
Иван Перишич
1:1
28'
Марк Пубиль
Ламин Ямаль
2:1
31'
Ламин Ямаль
Педри
3:1
63'
Нико Уильямс
Микель Мерино
4:1
89'
Наказания
Марин Понграчич
18'
Петар Сучич
37'
Алекс Баэна
49'
Марко Пашалич
54'
Йосип Мишич
58'
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