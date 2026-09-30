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Испания - Хорватия 29 сентября обзор матча

Дата публикации: 30-09-2026
Испания
Испания
4 : 1
Хорватия
Хорватия
Составы команд
Испания
Хорватия
23ИспанияврУнай Симон
12ИспаниязщМарк Пубиль
5ИспаниязщПау Кубарси
22ИспаниязщМарк Кукурелья
2ИспаниязщДин Хёйсен
8ИспанияпзФабиан Руис
57'
18ИспанияпзМартин Субименди
72'
9ИспанияпзФермин Лопес
57'
19ИспаниянпЛамин Ямаль
68'
15ИспаниянпАлекс Баэна
68'
21ИспаниянпМикель Оярсабаль
6ИспанияпзМикель Мерино
57'
20Испанияпз Педри
57'
11ИспанияпзВиктор Муньос
68'
17ИспаниянпНико Уильямс
68'
16Испанияпз Родри
72'
1ХорватияврДоминик Ливакович
4ХорватиязщЙошко Гвардиол
14ХорватиязщИван Перишич
72'
2ХорватиязщИван Смолчич
3ХорватиязщМарин Понграчич
46'
6ХорватиязщЙосип Шутало
8ХорватияпзМатео Ковачич
60'
17ХорватияпзПетар Сучич
81'
22ХорватияпзЙосип Мишич
19ХорватияпзМарко Пашалич
20ХорватиянпДион Белё
60'
5ХорватиязщЛука Вушкович
46'
15ХорватияпзМарио Пашалич
60'
11ХорватиянпАнте Будимир
60'
7ХорватияпзФраньо Иванович
72'
10ХорватияпзЛука Модрич
81'
Запасные
1ИспанияврДавид Райя
13ИспанияврХосеп Мартинес
3ИспаниязщАлехандро Гримальдо
4ИспаниязщИван Фреснеда
14ИспаниязщЭмерик Лапорт
10ИспанияпзДани Ольмо
7ИспаниянпФерран Торрес
12ХорватияврИвор Пандур
23ХорватияврДоминик Котарски
13ХорватияпзНикола Влашич
16ХорватияпзМартин Батурина
21ХорватияпзЛука Сучич
18ХорватияпзКристиян Якич
9ХорватиянпАндрей Крамарич
Главные тренеры
ИспанияЛуис де ла Фуэнте
ХорватияСлавен Билич
Голы
Ламин Ямаль
Алекс Баэна
1:0
2'
Дион Белё
Иван Перишич
1:1
28'
Марк Пубиль
Ламин Ямаль
2:1
31'
Ламин Ямаль
Педри
3:1
63'
Нико Уильямс
Микель Мерино
4:1
89'
Наказания
Марин Понграчич
18'
Петар Сучич
37'
Алекс Баэна
49'
Марко Пашалич
54'
Йосип Мишич
58'
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