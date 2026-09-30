Люксембург - Исландия 29 сентября обзор матча
Дата публикации: 30-09-2026
Люксембург
0 : 3
Исландия
Составы команд
Люксембург
Исландия
|1
|вр
|Антони Морис
|18
|зщ
|Лоран Жанс
15'
|3
|зщ
|Энес Махмутович
|13
|зщ
|Дирк Карлсон
|4
|зщ
|Флориан Бонерт
|6
|пз
|Томаш Морейра
76'
|16
|пз
|Леандро Баррейро
|11
|пз
|Венсан Тилль
62'
|19
|пз
|Матиас Олесен
62'
|7
|пз
|Айман Дардари
|17
|нп
|Hamza Kadamani
76'
|22
|зщ
|Марвин Мартинш
15'
|8
|пз
|Энцо Дуарте
62'
|9
|нп
|Джейсон Видейра
62'
|15
|пз
|Omar Natami
76'
|10
|пз
|Тимоте Рупиль
76'
|12
|вр
|Хаукон Рафн Валдимарссон
|4
|зщ
|Виктор Паульссон
85'
|16
|зщ
|Стефан Тейтур Тордарсон
67'
|3
|зщ
|Даниэль Гретарссон
|2
|зщ
|Логи Томассон
|19
|зщ
|Микаэль-Эгиль Эллертссон
|10
|пз
|Гилфи Тор Сигурдссон
|8
|пз
|Исак-Бергманн Йоуханнессон
|7
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
75'
|22
|нп
|Андри Гудьонсен
75'
|9
|нп
|Орри Оускарссон
74'
|23
|зщ
|Хёрдур Магнуссон
67'
|14
|нп
|Бриньольфур Дарри Виллюмссон
74'
|18
|нп
|Микаэль Андерсон
75'
|5
|нп
|Исак Торвальдссон
75'
|21
|пз
|Арнор Сигурдссон
85'
Запасные
|12
|вр
|Тьяго Перейра
|23
|вр
|Тим Кипс
|2
|зщ
|Эльдин Джогович
|5
|зщ
|Вахид Селимович
|14
|зщ
|Эрик Вейга
|20
|пз
|Мигел Гонсалвеш
|21
|пз
|Себастьен Тилль
|1
|вр
|Рунар Алекс Рунарссон
|13
|вр
|Антон Ари Эйнарссон
|6
|пз
|Андри-Фаннар Бальдюрссон
|15
|пз
|Кристадль Ингасон
|17
|пз
|Арон Гуннарссон
|20
|пз
|Торир Йоханн Хельгасон
|11
|нп
|Йоун Торстейнссон
Главные тренеры
|Джефф Штрассер
|Арнар Гуннлаугссон
Голы
Андри Гудьонсен
Орри Оускарссон
0:1
13'
Орри Оускарссон
Андри Гудьонсен
0:2
39'
Виктор Паульссон
Гилфи Тор Сигурдссон
0:3
73'
Наказания
Хаукон Рафн Валдимарссон
35'
Исак-Бергманн Йоуханнессон
59'
Леандро Баррейро
72'
Микаэль-Эгиль Эллертссон
78'
Энес Махмутович
90+1'
Исак Торвальдссон
90+2'
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