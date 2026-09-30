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Люксембург - Исландия 29 сентября обзор матча

Дата публикации: 30-09-2026
Люксембург
Люксембург
0 : 3
Исландия
Исландия
Составы команд
Люксембург
Исландия
1ЛюксембургврАнтони Морис
18ЛюксембургзщЛоран Жанс
15'
3ЛюксембургзщЭнес Махмутович
13ЛюксембургзщДирк Карлсон
4ЛюксембургзщФлориан Бонерт
6ЛюксембургпзТомаш Морейра
76'
16ЛюксембургпзЛеандро Баррейро
11ЛюксембургпзВенсан Тилль
62'
19ЛюксембургпзМатиас Олесен
62'
7ЛюксембургпзАйман Дардари
17ЛюксембургнпHamza Kadamani
76'
22ЛюксембургзщМарвин Мартинш
15'
8ЛюксембургпзЭнцо Дуарте
62'
9ЛюксембургнпДжейсон Видейра
62'
15ИталияпзOmar Natami
76'
10ЛюксембургпзТимоте Рупиль
76'
12ИсландияврХаукон Рафн Валдимарссон
4ИсландиязщВиктор Паульссон
85'
16ИсландиязщСтефан Тейтур Тордарсон
67'
3ИсландиязщДаниэль Гретарссон
2ИсландиязщЛоги Томассон
19ИсландиязщМикаэль-Эгиль Эллертссон
10ИсландияпзГилфи Тор Сигурдссон
8ИсландияпзИсак-Бергманн Йоуханнессон
7ИсландияпзХакон-Арнар Харальдссон
75'
22ИсландиянпАндри Гудьонсен
75'
9ИсландиянпОрри Оускарссон
74'
23ИсландиязщХёрдур Магнуссон
67'
14ИсландиянпБриньольфур Дарри Виллюмссон
74'
18ИсландиянпМикаэль Андерсон
75'
5ИсландиянпИсак Торвальдссон
75'
21ИсландияпзАрнор Сигурдссон
85'
Запасные
12ЛюксембургврТьяго Перейра
23ЛюксембургврТим Кипс
2ЛюксембургзщЭльдин Джогович
5ЛюксембургзщВахид Селимович
14ЛюксембургзщЭрик Вейга
20ЛюксембургпзМигел Гонсалвеш
21ЛюксембургпзСебастьен Тилль
1ИсландияврРунар Алекс Рунарссон
13ИсландияврАнтон Ари Эйнарссон
6ИсландияпзАндри-Фаннар Бальдюрссон
15ИсландияпзКристадль Ингасон
17ИсландияпзАрон Гуннарссон
20ИсландияпзТорир Йоханн Хельгасон
11ИсландиянпЙоун Торстейнссон
Главные тренеры
ЛюксембургДжефф Штрассер
ИсландияАрнар Гуннлаугссон
Голы
Андри Гудьонсен
Орри Оускарссон
0:1
13'
Орри Оускарссон
Андри Гудьонсен
0:2
39'
Виктор Паульссон
Гилфи Тор Сигурдссон
0:3
73'
Наказания
Хаукон Рафн Валдимарссон
35'
Исак-Бергманн Йоуханнессон
59'
Леандро Баррейро
72'
Микаэль-Эгиль Эллертссон
78'
Энес Махмутович
90+1'
Исак Торвальдссон
90+2'
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