Болгария - Эстония 29 сентября обзор матча
Дата публикации: 30-09-2026
Болгария
0 : 0
Эстония
Составы команд
Болгария
Эстония
|1
|вр
|Даниел Наумов
|19
|зщ
|Иван Турицов
73'
|5
|зщ
|Кристиан Димитров
|13
|зщ
|Стефан Велков
|21
|зщ
|Димитар Велковски
|7
|пз
|Борислав Цонев
46'
|4
|пз
|Илия Груев
|22
|пз
|Кристиян Стоянов
46'
|10
|нп
|Здравко Димитров
46'
|20
|нп
|Лукас Петков
|16
|нп
|Марин Петков
70'
|11
|пз
|Петко Панайотов
46'
|14
|пз
|Асен Чандаров
46'
|18
|нп
|Кристиян Балов
46'
|9
|нп
|Станислав Иванов
70'
|2
|пз
|Йоан Стоянов
73'
|1
|вр
|Карл Хейн
|19
|зщ
|Михаэль Шённинг-Ларсен
|3
|зщ
|Максим Паскотши
|18
|зщ
|Карол Метс
|5
|зщ
|Эрко Йонне Тюгьяс
|8
|пз
|Маркус Соометс
58'
|20
|пз
|Маркус Поом
|14
|пз
|Патрик Кристал
|4
|пз
|Маттиас Кяйт
58'
|7
|нп
|Роби Саарма
74'
|9
|нп
|Карел Мустмаа
46'
|21
|нп
|Маттиас Мяннилаан
46'
|17
|пз
|Мартин Миллер
58'
|10
|пз
|Кевор Палуметс
58'
|23
|зщ
|Франк Лийвак
74'
Запасные
|12
|вр
|Димитар Митов
|23
|вр
|Алекс Божев
|3
|зщ
|Андреа Христов
|15
|зщ
|Християн Петров
|6
|пз
|Эмил Ценов
|8
|пз
|Адриан Краев
|17
|пз
|Мартин Янков Минчев
|12
|вр
|Матвей Игонен
|22
|вр
|Карл Валлнер
|2
|зщ
|Мяртен Кууск
|6
|зщ
|Расмус Пеэтсон
|13
|зщ
|Йозеф Салисте
|16
|зщ
|Йоонас Тамм
|11
|пз
|Михкель Айнсалу
|15
|нп
|Максимилиан Скворцов
Главные тренеры
|Александар Димитров
|Юрген Хенн
Наказания
Димитар Велковски
9'
Борислав Цонев
37'
Максим Паскотши
49'
Патрик Кристал
89'
Кристиан Димитров
90'
Словения - Северная Македония 29 сентября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Россия - Иран 29 сентября обзор матча
Футбол | Товарищеский матч 2026 | Видео...
Футбол | Товарищеский матч 2026 | Видео...
Молдова - Фарерские острова 29 сентября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Бельгия - Франция 28 сентября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Турция - Италия 28 сентября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...