04:07 ()
Свернуть список

Болгария - Эстония 29 сентября обзор матча

Дата публикации: 30-09-2026
Болгария
Болгария
0 : 0
Эстония
Эстония
Составы команд
Болгария
Эстония
1БолгарияврДаниел Наумов
19БолгариязщИван Турицов
73'
5БолгариязщКристиан Димитров
13БолгариязщСтефан Велков
21БолгариязщДимитар Велковски
7БолгарияпзБорислав Цонев
46'
4БолгарияпзИлия Груев
22БолгарияпзКристиян Стоянов
46'
10БолгариянпЗдравко Димитров
46'
20БолгариянпЛукас Петков
16БолгариянпМарин Петков
70'
11БолгарияпзПетко Панайотов
46'
14БолгарияпзАсен Чандаров
46'
18БолгариянпКристиян Балов
46'
9БолгариянпСтанислав Иванов
70'
2БолгарияпзЙоан Стоянов
73'
1ЭстонияврКарл Хейн
19ЭстониязщМихаэль Шённинг-Ларсен
3ЭстониязщМаксим Паскотши
18ЭстониязщКарол Метс
5ЭстониязщЭрко Йонне Тюгьяс
8ЭстонияпзМаркус Соометс
58'
20ЭстонияпзМаркус Поом
14ЭстонияпзПатрик Кристал
4ЭстонияпзМаттиас Кяйт
58'
7ЭстониянпРоби Саарма
74'
9ЭстониянпКарел Мустмаа
46'
21ЭстониянпМаттиас Мяннилаан
46'
17ЭстонияпзМартин Миллер
58'
10ЭстонияпзКевор Палуметс
58'
23ЭстониязщФранк Лийвак
74'
Запасные
12БолгарияврДимитар Митов
23БолгарияврАлекс Божев
3БолгариязщАндреа Христов
15БолгариязщХристиян Петров
6БолгарияпзЭмил Ценов
8БолгарияпзАдриан Краев
17БолгарияпзМартин Янков Минчев
12ЭстонияврМатвей Игонен
22ЭстонияврКарл Валлнер
2ЭстониязщМяртен Кууск
6ЭстониязщРасмус Пеэтсон
13ЭстониязщЙозеф Салисте
16ЭстониязщЙоонас Тамм
11ЭстонияпзМихкель Айнсалу
15ЭстониянпМаксимилиан Скворцов
Главные тренеры
БолгарияАлександар Димитров
ЭстонияЮрген Хенн
Наказания
Димитар Велковски
9'
Борислав Цонев
37'
Максим Паскотши
49'
Патрик Кристал
89'
Кристиан Димитров
90'
Социальные комментарии Cackle
  • Словения - Северная Македония 29 сентября обзор матча
    Словения - Северная Македония 29 сентября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
  • Россия - Иран 29 сентября обзор матча
    Россия - Иран 29 сентября обзор матча
    Футбол | Товарищеский матч 2026 | Видео...
  • Молдова - Фарерские острова 29 сентября обзор матча
    Молдова - Фарерские острова 29 сентября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
  • Бельгия - Франция 28 сентября обзор матча
    Бельгия - Франция 28 сентября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
  • Турция - Италия 28 сентября обзор матча
    Турция - Италия 28 сентября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close