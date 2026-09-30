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Шотландия - Швейцария 29 сентября обзор матча

Дата публикации: 30-09-2026
Шотландия
Шотландия
0 : 3
Швейцария
Швейцария
Составы команд
Шотландия
Швейцария
1ШотландияврАнгус Ганн
13ШотландиязщДжек Хендри
16ШотландиязщСкотт Маккенна
4АнглиязщЛуис Бинкс
22ШотландиязщНейтан Паттерсон
59'
8ШотландияпзБилли Гилмор
59'
19ШотландияпзЛьюис Фергюсон
3ШотландияпзЭндрю Робертсон
74'
7ШотландияпзДжон Макгинн
9ШотландиянпОливер Макбарни
59'
20ШотландиянпКирон Боуи
13'
5ШотландиязщСтивен Уэлш
13'
11ШотландияпзРайан Кристи
59'
17ШотландиянпБен Гэннон-Доук
59'
10ШотландиянпРобби Юр
59'
6ШотландиязщДжош Дойг
74'
1ШвейцарияврГрегор Кобель
16ШвейцариязщЗакари Атекаме
4ШвейцариязщНико Эльведи
5ШвейцариязщМануэль Аканджи
13ШвейцариязщРикардо Родригес
62'
14ШвейцарияпзАрдон Яшари
70'
8ШвейцарияпзРемо Фройлер
9ШвейцарияпзЙохан Манзамби
62'
20ШвейцарияпзМихел Эбишер
11ШвейцариянпДан Ндой
86'
10ШвейцариянпЗеки Амдуни
85'
2ШвейцариязщСаша Бричги
62'
22ШвейцариянпФабиан Ридер
62'
6ШвейцарияпзВенсан Сьерро
70'
23ШвейцарияпзАлвин Саншеш
85'
17ШвейцариянпСедрик Иттен
86'
Запасные
12ШотландияврЛиам Келли
21ШотландияврСкотт Бэйн
18ШотландиязщЛюк Грэм
2ШотландияпзАарон Хики
14ШотландияпзЛеннон Миллер
23ШотландияпзКристи Монтгомери
15ШотландиянпДжошуа Макпэйк
12ШвейцарияврИвон Мвого
21ШвейцарияврМарвин Келлер
3АлбаниязщАдриан Байрами
18ШвейцариязщЭрай Джёмерт
7ШвейцариязщИсаак Шмидт
15ШвейцарияпзДжибриль Соу
19ШвейцарияпзУинсли Ботели
Главные тренеры
БельгияСебастьен Поконьоли
ШвейцарияМурат Якин
Голы
Рикардо Родригес
0:1
12'
Нико Эльведи
Дан Ндой
0:2
55'
Зеки Амдуни
Дан Ндой
0:3
82'
Наказания
Джек Хендри
11'
Стивен Уэлш
73'
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