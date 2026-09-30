Шотландия - Швейцария 29 сентября обзор матча
Дата публикации: 30-09-2026
Шотландия
0 : 3
Швейцария
Составы команд
Шотландия
Швейцария
|1
|вр
|Ангус Ганн
|13
|зщ
|Джек Хендри
|16
|зщ
|Скотт Маккенна
|4
|зщ
|Луис Бинкс
|22
|зщ
|Нейтан Паттерсон
59'
|8
|пз
|Билли Гилмор
59'
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|3
|пз
|Эндрю Робертсон
74'
|7
|пз
|Джон Макгинн
|9
|нп
|Оливер Макбарни
59'
|20
|нп
|Кирон Боуи
13'
|5
|зщ
|Стивен Уэлш
13'
|11
|пз
|Райан Кристи
59'
|17
|нп
|Бен Гэннон-Доук
59'
|10
|нп
|Робби Юр
59'
|6
|зщ
|Джош Дойг
74'
|1
|вр
|Грегор Кобель
|16
|зщ
|Закари Атекаме
|4
|зщ
|Нико Эльведи
|5
|зщ
|Мануэль Аканджи
|13
|зщ
|Рикардо Родригес
62'
|14
|пз
|Ардон Яшари
70'
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|9
|пз
|Йохан Манзамби
62'
|20
|пз
|Михел Эбишер
|11
|нп
|Дан Ндой
86'
|10
|нп
|Зеки Амдуни
85'
|2
|зщ
|Саша Бричги
62'
|22
|нп
|Фабиан Ридер
62'
|6
|пз
|Венсан Сьерро
70'
|23
|пз
|Алвин Саншеш
85'
|17
|нп
|Седрик Иттен
86'
Запасные
|12
|вр
|Лиам Келли
|21
|вр
|Скотт Бэйн
|18
|зщ
|Люк Грэм
|2
|пз
|Аарон Хики
|14
|пз
|Леннон Миллер
|23
|пз
|Кристи Монтгомери
|15
|нп
|Джошуа Макпэйк
|12
|вр
|Ивон Мвого
|21
|вр
|Марвин Келлер
|3
|зщ
|Адриан Байрами
|18
|зщ
|Эрай Джёмерт
|7
|зщ
|Исаак Шмидт
|15
|пз
|Джибриль Соу
|19
|пз
|Уинсли Ботели
Главные тренеры
|Себастьен Поконьоли
|Мурат Якин
Голы
Рикардо Родригес
0:1
12'
Нико Эльведи
Дан Ндой
0:2
55'
Зеки Амдуни
Дан Ндой
0:3
82'
Наказания
Джек Хендри
11'
Стивен Уэлш
73'
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