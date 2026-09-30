Чехия - Англия 29 сентября обзор матча
Дата публикации: 30-09-2026
Чехия
0 : 2
Англия
Составы команд
Чехия
Англия
|1
|вр
|Матей Коварж
|7
|зщ
|Ладислав Крейчи
|6
|зщ
|Штепан Халоупек
|4
|зщ
|Робин Гранач
|5
|зщ
|Jiří Sláma
|18
|пз
|Матей Радоста
56'
|9
|пз
|Адам Карабец
45'
|12
|пз
|Лукаш Черв
80'
|8
|пз
|Михал Садилек
56'
|15
|пз
|Павел Шульц
|10
|нп
|Адам Гложек
80'
|20
|пз
|Ондржей Лингр
45'
|21
|пз
|Алекс Крал
56'
|13
|пз
|Лукаш Амброс
56'
|19
|пз
|Роман Мацек
80'
|11
|нп
|Даниэль Вашулин
80'
|13
|вр
|Джеймс Траффорд
|2
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|6
|зщ
|Марк-Израэль Гехи
|3
|зщ
|Льюис Холл
|12
|зщ
|Трево Чалоба
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
70'
|7
|пз
|Букайо Сака
70'
|11
|пз
|Энтони Гордон
80'
|16
|пз
|Майлз Льюис-Скелли
46'
|9
|нп
|Гарри Кейн
70'
|17
|нп
|Морган Роджерс
|21
|пз
|Эберечи Эзе
46'
|4
|пз
|Алекс Скотт
70'
|14
|пз
|Рио Нгумоа
70'
|10
|пз
|Джуд Беллингем
70'
|20
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
80'
Запасные
|16
|вр
|Лукаш Горничек
|23
|вр
|Антонин Кински
|2
|зщ
|Ондржей Кричфалуши
|14
|зщ
|Мартин Витик
|22
|зщ
|Михал Сачек
|3
|пз
|Ондржей Змрзлы
|17
|пз
|Павел Буха
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|23
|вр
|Джейсон Стил
|5
|зщ
|Эзри Конса
|15
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|22
|зщ
|Джарелл Куанса
|18
|пз
|Джеймс Гарнер
|19
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
Главные тренеры
|Санти Дения
|Томас Тухель
Голы
Энтони Гордон
Трент Александер-Арнольд
0:1
47'
Гарри Кейн
0:2
69'
Наказания
Павел Шульц
23'
Майлз Льюис-Скелли
35'
Шотландия - Швейцария 29 сентября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Сан-Марино - Албания 29 сентября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Словакия - Казахстан 29 сентября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Люксембург - Исландия 29 сентября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Болгария - Эстония 29 сентября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...