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Чехия - Англия 29 сентября обзор матча

Дата публикации: 30-09-2026
Чехия
Чехия
0 : 2
Англия
Англия
Составы команд
Чехия
Англия
1ЧехияврМатей Коварж
7ЧехиязщЛадислав Крейчи
6ЧехиязщШтепан Халоупек
4ЧехиязщРобин Гранач
5ЧехиязщJiří Sláma
18ЧехияпзМатей Радоста
56'
9ЧехияпзАдам Карабец
45'
12ЧехияпзЛукаш Черв
80'
8ЧехияпзМихал Садилек
56'
15ЧехияпзПавел Шульц
10ЧехиянпАдам Гложек
80'
20ЧехияпзОндржей Лингр
45'
21ЧехияпзАлекс Крал
56'
13ЧехияпзЛукаш Амброс
56'
19ЧехияпзРоман Мацек
80'
11ЧехиянпДаниэль Вашулин
80'
13АнглияврДжеймс Траффорд
2АнглиязщТрент Александер-Арнольд
6АнглиязщМарк-Израэль Гехи
3АнглиязщЛьюис Холл
12АнглиязщТрево Чалоба
8АнглияпзЭллиот Андерсон
70'
7АнглияпзБукайо Сака
70'
11АнглияпзЭнтони Гордон
80'
16АнглияпзМайлз Льюис-Скелли
46'
9АнглиянпГарри Кейн
70'
17АнглиянпМорган Роджерс
21АнглияпзЭберечи Эзе
46'
4АнглияпзАлекс Скотт
70'
14АнглияпзРио Нгумоа
70'
10АнглияпзДжуд Беллингем
70'
20АнглияпзМорган Гиббс-Уайт
80'
Запасные
16ЧехияврЛукаш Горничек
23ЧехияврАнтонин Кински
2ЧехиязщОндржей Кричфалуши
14ЧехиязщМартин Витик
22ЧехиязщМихал Сачек
3ЧехияпзОндржей Змрзлы
17ЧехияпзПавел Буха
1АнглияврДжордан Пикфорд
23АнглияврДжейсон Стил
5АнглиязщЭзри Конса
15АнглиязщДжеррэд Брэнтуэйт
22АнглиязщДжарелл Куанса
18АнглияпзДжеймс Гарнер
19АнглиянпДоминик Калверт-Льюин
Главные тренеры
ИспанияСанти Дения
ГерманияТомас Тухель
Голы
Энтони Гордон
Трент Александер-Арнольд
0:1
47'
Гарри Кейн
0:2
69'
Наказания
Павел Шульц
23'
Майлз Льюис-Скелли
35'
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