Испания уверенно обыграла Хорватию на «Рамон Санчес Писхуан» 

Дата публикации: 30-09-2026 01:00

Сборная Испании одержала крупную победу над Хорватией во втором туре группового этапа Лиги наций. Матч состоялся в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершился со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Испанцы активно начали встречу и довольно быстро открыли счёт. Ламин Ямаль воспользовался одним из первых опасных моментов своей команды и вывел хозяев вперёд.

Хорватия ответила на 28-й минуте. Дион Белё сумел поразить ворота испанской сборной и вернул равенство на табло. Однако радость гостей продлилась недолго. Уже через три минуты Марк Пубиль снова вывел Испанию вперёд — 2:1.

После перерыва хозяева продолжили контролировать ход игры. На 63-й минуте Ямаль вновь оказался результативен и оформил дубль, увеличив преимущество испанской команды до двух мячей.

В концовке встречи Испания довела счёт до разгромного. Вингер Нико Уильямс забил четвёртый гол хозяев и установил окончательный результат — 4:1.

Таким образом, испанская сборная набрала очередные три очка в Лиге наций. Главным арбитром матча был назначен Сердар Гёзюбююк.

Следующие игры команды проведут 3 октября. Испания на своём поле встретится с Чехией, а Хорватия сыграет против Англии.

Действующим победителем Лиги наций остаётся Португалия. В финале предыдущего розыгрыша португальцы сыграли с Испанией вничью 2:2, а затем выиграли серию пенальти — 5:3.