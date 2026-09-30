Испания уверенно обыграла Хорватию на «Рамон Санчес Писхуан»
Сборная Испании одержала крупную победу над Хорватией во втором туре группового этапа Лиги наций. Матч состоялся в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершился со счётом 4:1 в пользу хозяев.
Испанцы активно начали встречу и довольно быстро открыли счёт. Ламин Ямаль воспользовался одним из первых опасных моментов своей команды и вывел хозяев вперёд.
Хорватия ответила на 28-й минуте. Дион Белё сумел поразить ворота испанской сборной и вернул равенство на табло. Однако радость гостей продлилась недолго. Уже через три минуты Марк Пубиль снова вывел Испанию вперёд — 2:1.
После перерыва хозяева продолжили контролировать ход игры. На 63-й минуте Ямаль вновь оказался результативен и оформил дубль, увеличив преимущество испанской команды до двух мячей.
В концовке встречи Испания довела счёт до разгромного. Вингер Нико Уильямс забил четвёртый гол хозяев и установил окончательный результат — 4:1.
Таким образом, испанская сборная набрала очередные три очка в Лиге наций. Главным арбитром матча был назначен Сердар Гёзюбююк.
Следующие игры команды проведут 3 октября. Испания на своём поле встретится с Чехией, а Хорватия сыграет против Англии.
Действующим победителем Лиги наций остаётся Португалия. В финале предыдущего розыгрыша португальцы сыграли с Испанией вничью 2:2, а затем выиграли серию пенальти — 5:3.
Капитан и нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду пропустил очередную тренировку национальной команды. 41-летний футболист провёл...
Сборная России одержала победу над Ираном в товарищеском матче. Встреча состоялась в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» и завершилась со счётом 2:0...
Во вторник, 29 сентября, в Хельсинки состоялась встреча второго тура первой группы Лиги наций УЕФА (Лига C), в которой сборная Финляндии принимала...
Мюнхенская «Бавария» рассматривает Джордана Пикфорда в качестве одного из основных кандидатов на замену Мануэлю Нойеру. По данным GiveMeSport,...
Руководство «Манчестер Сити» получило информацию о выводах независимой комиссии по делу о нарушениях финансовых правил ещё в июле 2026 года — до...