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Сан-Марино - Албания 29 сентября обзор матча

Дата публикации: 30-09-2026
Сан-Марино
Сан-Марино
0 : 3
Албания
Албания
Составы команд
Сан-Марино
Албания
1Сан-МариноврЭдоардо Коломбо
2Сан-МаринозщДжакомо Бенвенути
6Сан-МаринозщДанте Росси
5Сан-МаринозщМикеле Чеволи
60'
3Сан-МаринозщСимоне Джоконди
22Сан-МаринопзМарчелло Муларони
8Сан-МаринопзЛоренцо Капиккьони
60'
21Сан-МаринопзЛоренцо Лаццари
60'
7Сан-МаринонпГабриэль Капиккьони
78'
9Сан-МаринонпНикола Нанни
19Сан-МаринонпСамуэль Панкотти
74'
4Сан-МаринозщФилиппо Фаббри
60'
16ИталияпзКристьян Мелони
60'
18Сан-МариноEnea Della Balda
60'
10Сан-МаринопзСамуэле Дзаннони
74'
11Сан-МаринонпНиколас Джакопетти
78'
12АлбанияврАлен Шерри
18АлбаниязщАрдиан Исмайли
6АлбаниязщБерат Джимсити
46'
2АлбаниязщСамуэле Сина
3АлбаниязщМарио Митай
8АлбанияпзКристьян Аслани
16АлбанияпзЮльян Шеху
74'
10АлбаниянпЭрнест Мучи
66'
7АлбаниянпРей Манай
66'
9АлбаниянпАнис Мехмети
80'
11АлбаниянпМюрто Узуни
15АлбаниязщМараш Кумбула
46'
14АлбаниянпКристиан Шпенди
66'
21АлбаниянпАрбер Ходжа
66'
5АлбанияпзКлеви Кефалия
74'
13ИталияпзЛуис Хаса
80'
Запасные
23Сан-МариноврМирко де Анджелис
13Сан-МариноврПьетро Амичи
12Сан-МаринозщАлессандро Този
15Сан-МаринозщМарко Пазолини
14Сан-МаринонпФаусто Саликони
20Сан-МариноPietro Marinucci
17Сан-МариноGiulio Bugli
1АлбанияврЭтрит Бериша
23АлбанияврМарио Дайсинани
4АлбаниязщЭльсеид Хюсай
22АлбаниязщСтаврос Пилиос
20АлбанияпзЮльбер Рамадани
17АлбанияпзТаульянт Сефери
19АлбаниянпМирлинд Даку
Главные тренеры
ИталияРоберто Чеволи
ИталияРоландо Маран
Голы
Анис Мехмети
Рей Манай
0:1
21'
Мюрто Узуни
0:2
27'
Рей Манай
0:3
65'
Наказания
Кристьян Аслани
34'
Никола Нанни
39'
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