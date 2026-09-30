Сан-Марино - Албания 29 сентября обзор матча
Дата публикации: 30-09-2026
Сан-Марино
0 : 3
Албания
Составы команд
Сан-Марино
Албания
|1
|вр
|Эдоардо Коломбо
|2
|зщ
|Джакомо Бенвенути
|6
|зщ
|Данте Росси
|5
|зщ
|Микеле Чеволи
60'
|3
|зщ
|Симоне Джоконди
|22
|пз
|Марчелло Муларони
|8
|пз
|Лоренцо Капиккьони
60'
|21
|пз
|Лоренцо Лаццари
60'
|7
|нп
|Габриэль Капиккьони
78'
|9
|нп
|Никола Нанни
|19
|нп
|Самуэль Панкотти
74'
|4
|зщ
|Филиппо Фаббри
60'
|16
|пз
|Кристьян Мелони
60'
|18
|Enea Della Balda
60'
|10
|пз
|Самуэле Дзаннони
74'
|11
|нп
|Николас Джакопетти
78'
|12
|вр
|Ален Шерри
|18
|зщ
|Ардиан Исмайли
|6
|зщ
|Берат Джимсити
46'
|2
|зщ
|Самуэле Сина
|3
|зщ
|Марио Митай
|8
|пз
|Кристьян Аслани
|16
|пз
|Юльян Шеху
74'
|10
|нп
|Эрнест Мучи
66'
|7
|нп
|Рей Манай
66'
|9
|нп
|Анис Мехмети
80'
|11
|нп
|Мюрто Узуни
|15
|зщ
|Мараш Кумбула
46'
|14
|нп
|Кристиан Шпенди
66'
|21
|нп
|Арбер Ходжа
66'
|5
|пз
|Клеви Кефалия
74'
|13
|пз
|Луис Хаса
80'
Запасные
|23
|вр
|Мирко де Анджелис
|13
|вр
|Пьетро Амичи
|12
|зщ
|Алессандро Този
|15
|зщ
|Марко Пазолини
|14
|нп
|Фаусто Саликони
|20
|Pietro Marinucci
|17
|Giulio Bugli
|1
|вр
|Этрит Бериша
|23
|вр
|Марио Дайсинани
|4
|зщ
|Эльсеид Хюсай
|22
|зщ
|Ставрос Пилиос
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|17
|пз
|Таульянт Сефери
|19
|нп
|Мирлинд Даку
Главные тренеры
|Роберто Чеволи
|Роландо Маран
Голы
Анис Мехмети
Рей Манай
0:1
21'
Мюрто Узуни
0:2
27'
Рей Манай
0:3
65'
Наказания
Кристьян Аслани
34'
Никола Нанни
39'
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