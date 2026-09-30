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Словакия - Казахстан 29 сентября обзор матча

Дата публикации: 30-09-2026
Словакия
Словакия
2 : 1
Казахстан
Казахстан
Составы команд
Словакия
Казахстан
1СловакияврМартин Дубравка
4СловакиязщМартин Вальент
90+1'
14СловакиязщМилан Шкриньяр
21СловакиязщАдам Оберт
16СловакиязщДавид Ганцко
10СловакияпзТомаш Суслов
90+1'
22СловакияпзСтанислав Лоботка
8СловакияпзОндрей Дуда
7СловакияпзЛео Сауэр
65'
15СловакиянпДавид Стрелец
75'
17СловакиянпЛукаш Гараслин
75'
11СловакиянпТомаш Бобчек
65'
18СловакиязщИван Шранц
75'
9СловакиянпРоберт Боженик
75'
19СловакияпзТомаш Риго
90+1'
20СловакиянпДавид Дюриш
90+1'
1КазахстанврСтас Покатилов
4КазахстанзщАрсен Аширбек
86'
23КазахстанзщТемирлан Ерланов
3КазахстанзщНуралы Алип
14КазахстанзщНаурызбек Жагоров
5КазахстанпзИсламбек Куат
72'
18КазахстанпзДинмухамед Караман
8КазахстаннпЖасулан Амир
60'
22КазахстаннпИсмаил Бекболат
46'
17КазахстаннпСтанислав Басманов
60'
9КазахстаннпРамазан Каримов
13КазахстанзщАлександр Мрынский
46'
20КазахстанпзРамазан Оразов
60'
7КазахстаннпГалымжан Кенжебек
60'
6КазахстанпзДамир Касабулат
72'
21КазахстаннпЭльхан Астанов
86'
Запасные
12СловакияврДоминик Грейф
23СловакияврЯкуб Суровчик
2СловакиязщИван Месик
3СловакиязщДенис Вавро
5СловакиязщЛюбомир Шатка
6СловакияпзПетер Покорны
13СловакиянпАдриан Капралик
12КазахстанврТемирлан Анарбеков
16КазахстанврАлександр Заруцкий
2КазахстанзщСергей Малый
11КазахстанзщЯн Вороговский
15КазахстанпзГеоргий Жуков
19КазахстанпзАзамат Туякбаев
10КазахстаннпАртур Шушеначев
Главные тренеры
СловакияВладимир Вайсс
НидерландыДжон вант Схип
Голы
Лео Сауэр
1:0
26'
Рамазан Каримов
Жасулан Амир
1:1
35'
Давид Ганцко
Ондрей Дуда
2:1
82'
Наказания
Рамазан Каримов
6'
Давид Стрелец
28'
Исламбек Куат
43'
Мартин Вальент
69'
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