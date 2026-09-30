Словакия - Казахстан 29 сентября обзор матча
Дата публикации: 30-09-2026
Словакия
2 : 1
Казахстан
Составы команд
Словакия
Казахстан
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|4
|зщ
|Мартин Вальент
90+1'
|14
|зщ
|Милан Шкриньяр
|21
|зщ
|Адам Оберт
|16
|зщ
|Давид Ганцко
|10
|пз
|Томаш Суслов
90+1'
|22
|пз
|Станислав Лоботка
|8
|пз
|Ондрей Дуда
|7
|пз
|Лео Сауэр
65'
|15
|нп
|Давид Стрелец
75'
|17
|нп
|Лукаш Гараслин
75'
|11
|нп
|Томаш Бобчек
65'
|18
|зщ
|Иван Шранц
75'
|9
|нп
|Роберт Боженик
75'
|19
|пз
|Томаш Риго
90+1'
|20
|нп
|Давид Дюриш
90+1'
|1
|вр
|Стас Покатилов
|4
|зщ
|Арсен Аширбек
86'
|23
|зщ
|Темирлан Ерланов
|3
|зщ
|Нуралы Алип
|14
|зщ
|Наурызбек Жагоров
|5
|пз
|Исламбек Куат
72'
|18
|пз
|Динмухамед Караман
|8
|нп
|Жасулан Амир
60'
|22
|нп
|Исмаил Бекболат
46'
|17
|нп
|Станислав Басманов
60'
|9
|нп
|Рамазан Каримов
|13
|зщ
|Александр Мрынский
46'
|20
|пз
|Рамазан Оразов
60'
|7
|нп
|Галымжан Кенжебек
60'
|6
|пз
|Дамир Касабулат
72'
|21
|нп
|Эльхан Астанов
86'
Запасные
|12
|вр
|Доминик Грейф
|23
|вр
|Якуб Суровчик
|2
|зщ
|Иван Месик
|3
|зщ
|Денис Вавро
|5
|зщ
|Любомир Шатка
|6
|пз
|Петер Покорны
|13
|нп
|Адриан Капралик
|12
|вр
|Темирлан Анарбеков
|16
|вр
|Александр Заруцкий
|2
|зщ
|Сергей Малый
|11
|зщ
|Ян Вороговский
|15
|пз
|Георгий Жуков
|19
|пз
|Азамат Туякбаев
|10
|нп
|Артур Шушеначев
Главные тренеры
|Владимир Вайсс
|Джон вант Схип
Голы
Лео Сауэр
1:0
26'
Рамазан Каримов
Жасулан Амир
1:1
35'
Давид Ганцко
Ондрей Дуда
2:1
82'
Наказания
Рамазан Каримов
6'
Давид Стрелец
28'
Исламбек Куат
43'
Мартин Вальент
69'
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