«Спартак» удержал победу над «Акроном» после красной карточки Максименко 

Московский «Спартак» заработал три очка в домашней встрече с тольяттинским «Акроном» в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги. На «Лукойл Арене» красно-белые одержали победу со счётом 2:1, хотя в концовке остались в меньшинстве после удаления вратаря Александра Максименко. Главным арбитром матча был Рафаэль Шафеев из Волгограда.

Первый гол зрители увидели незадолго до перерыва. На 42-й минуте нападающий гостей Слободан Тедич неудачно сыграл у своих ворот и отправил мяч в собственную сетку. Благодаря этому автоголу «Спартак» ушёл на перерыв с минимальным преимуществом.

После возобновления игры «Акрон» сумел отыграться. На 58-й минуте Стефан Лончар завершил результативную атаку тольяттинцев и сделал счёт равным. Однако москвичам потребовалось всего семь минут, чтобы вновь выйти вперёд. Данил Пруцев забил на 65-й минуте после передачи Эсекьеля Барко — этот мяч в итоге оказался победным.

В концовке встречи положение хозяев осложнилось. На 84-й минуте Максименко покинул штрафную площадь, пытаясь остановить атаку соперника, и сбил футболиста «Акрона». Сначала Шафеев показал голкиперу жёлтую карточку, но затем изменил решение и удалил его с поля. Вместо вратаря в игру вступил Илья Помазун. Несмотря на численное преимущество соперника в оставшееся время, гости не смогли избежать поражения.

После 14 проведённых матчей «Спартак» имеет 29 очков и занимает третье место в таблице РПЛ. «Акрон» с 12 баллами располагается на 14-й позиции.

В следующем туре команда Хуана Карлоса Карседо 22 ноября сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо». «Акрон» 21 ноября примет «Факел».