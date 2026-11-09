Пихалёнок признал, что «Динамо» не сумело дожать «Шахтёр» в большинстве 

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Пихалёнок поделился оценкой игры команды в матче 12-го тура Украинской Премьер-лиги против донецкого «Шахтёра». Встреча во Львове завершилась без забитых мячей — 0:0. При этом с 53-й минуты «горняки» играли в меньшинстве после удаления бразильского защитника Винисиуса Тобиаса.

По мнению Пихалёнка, у киевлян были все возможности воспользоваться численным преимуществом и добиться победы. Однако команда не смогла достаточно сильно надавить на оборону соперника. Футболист считает, что партнёрам следовало чаще угрожать воротам ударами и активнее использовать подачи.

«Конечно, хотелось победить. У нас было численное преимущество с начала второго тайма, но, считаю, мы не дожали соперника. Нужно было больше бить по воротам, подавать, чтобы „Шахтёр“ чувствовал давление. Вместо этого мы, можно сказать, давали им передышку», — признался полузащитник.

Вместе с тем игрок отметил командную сплочённость и самоотдачу партнёров. По его словам, несмотря на упущенную возможность взять три очка, «Динамо» может положительно оценить настрой и отношение футболистов к матчу. Первую половину встречи Пихалёнок назвал интересной: обе команды имели шансы забить, а после перерыва киевлянам не хватило точности в завершающей стадии атак.

Отдельно футболист прокомментировал физическое состояние соперника. «Шахтёр» практически не менял стартовый состав после встречи с лиссабонским «Спортингом» в Лиге чемпионов, однако Пихалёнок не рассчитывал, что усталость скажется на игре донецкой команды. Между матчами прошло пять дней, чего, по его мнению, было достаточно для восстановления. Серьёзное влияние на функциональную готовность мог бы оказать более плотный календарь — например, игры с интервалом в два или три дня.

Киевляне завершили непростой отрезок, в котором дважды встречались с «Шахтёром» во Львове, а между этими матчами сыграли на выезде с «Кривбассом». Пихалёнок признал, что после кубкового поединка у команды остались неприятные эмоции, однако победа над криворожцами помогла переключиться. Нынешнюю ничью он также не считает поводом для серьёзного разочарования.

«Ничего страшного не случилось, нужно готовиться к следующим матчам. Если будем выходить на поле с таким настроем и забивать голы, всё будет хорошо», — подчеркнул футболист.

Впереди у «Динамо» серия из пяти встреч в Киеве. Пихалёнок рассчитывает, что команда сможет воспользоваться преимуществом домашних матчей и набрать максимально возможное количество очков.