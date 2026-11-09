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«Зенит» потерял очки на своём поле, сыграв вничью с «Ростовом»

Дата публикации: 09-11-2026 02:28

«Зенит» потерял очки на своём поле, сыграв вничью с «Ростовом» 

«Зенит» и «Ростов» поделили очки в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Встреча на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 2:2. Главным арбитром назначили Станислава Матвеева из Троицка.

Петербуржцы открыли счёт на 15-й минуте. После подачи со штрафного капитан хозяев Дуглас Сантос выиграл борьбу в штрафной площади и отправил мяч в ворота ударом головой. До перерыва «Зенит» сохранил минимальное преимущество, однако во втором тайме гости сумели отыграться.

На 53-й минуте Кевин Андраде срезал мяч в собственные ворота, и счёт стал равным. Впрочем, ответ хозяев последовал довольно быстро. Спустя пять минут Луис Энрике получил возможность пробить издали и великолепным ударом отправил мяч в верхний угол, вновь выведя свою команду вперёд.

«Ростов» не отказался от попыток спасти встречу и добился своего на 83-й минуте. Иван Комаров поразил ворота петербуржцев и установил окончательный результат — 2:2. Несмотря на два забитых мяча, «Зенит» не сумел удержать преимущество, а ростовчане увезли из Санкт-Петербурга одно очко.

После 14 туров в активе «Зенита» 31 очко. Петербургский клуб сохраняет первое место в таблице, опережая московское «Динамо» по дополнительным показателям: у столичной команды также 31 балл. «Ростов» набрал 19 очков и располагается на шестой строчке.

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