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«Барселона» обыграла «Атлетико» в Мадриде благодаря дублю Фермина Лопеса

Дата публикации: 09-11-2026 02:31

«Барселона» обыграла «Атлетико» в Мадриде благодаря дублю Фермина Лопеса 

«Барселона» одержала волевую победу над мадридским «Атлетико» в центральном матче 12-го тура чемпионата Испании сезона-2026/2027. Встреча на стадионе «Сивитас Метрополитано» завершилась со счётом 2:1 в пользу каталонцев. Главным арбитром был Хавьер Альберола Рохас.

Хозяева поля первыми добились успеха. На 10-й минуте Джулиано Симеоне завершил атаку «Атлетико», начатую передачей Хулиана Альвареса, и отправил мяч в ворота Жоана Гарсии. Мадридцы получили преимущество, однако удержать его до перерыва не сумели.

«Барселона» восстановила равновесие непосредственно перед уходом команд в раздевалки. На 45-й минуте Фермин Лопес оказался в нужной позиции в штрафной площади и точным ударом завершил атаку гостей. Этот гол позволил каталонцам начать второй тайм при равном счёте.

Развязка наступила на 66-й минуте. Ламин Ямаль вывел Фермина на ударную позицию передачей в штрафную, а полузащитник «Барселоны» вновь переиграл голкипера соперника. Оформив дубль, он принёс своей команде преимущество 2:1.

После второго пропущенного мяча «Атлетико» пытался изменить ход встречи, но отыграться мадридцам не удалось. «Барселона» сохранила минимальный перевес до финального свистка и увезла из столицы Испании три очка.

Победа позволила каталонцам набрать 33 очка и вернуться на первое место в таблице Ла Лиги. «Атлетико» с 28 баллами остался на третьей позиции. В следующем туре, 22 ноября, мадридская команда сыграет на выезде с «Хетафе», а «Барселона» в тот же день примет «Вильярреал».

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